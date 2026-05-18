용인시민신문

용인시장 선거는 이재명 대선후보 대변인을 지낸 현근택 더불어민주당 후보, 용인 첫 재선 시장을 노리는 이상일 국민의힘 후보, 개혁신당 송창훈 후보 등 3명이 등록했다. 4년 전 이상일 후보는 처인구·기흥구·수지구 3개 구에서 모두 승리했다. 민주당으로서는 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 치러진 8년 전 성과 이상을 기대하는 분위기다.도의원 11개 선거구에는 21명이 등록했다. 용인3선거구 남종섭 현 경기도의원(더불어민주당)이 단독으로 출마해 무투표 당선이 사실상 결정됐다. 이로써 남 후보는 용인 유일 3선 도의원 반열에 오른다.관전 포인트는 5선거구다. 2022년 정하용 후보(국민의힘)에게 패배한 채명신 후보(더불어민주당)가 4년 만에 재도전장을 냈다. 현역 도의원 6명이 재선에 도전하는 가운데, 11선거구에서는 기주옥 현 용인시의원(국민의힘)이 도의원 도전에 나섰다.시의원 11개 선거구에는 43명이 등록했다. 나·마·아선거구는 후보 수와 선출 의석 수가 같아 사실상 무투표 당선이 결정된 상태다. 경쟁이 가장 치열한 곳은 가선거구(3석)와 차선거구(3석)다. 두 선거구에는 각각 5명이 뛰어들어 경쟁을 벌인다. 라선거구와 사선거구는 각 6명이 4석을 두고 다툰다. 특히 3명을 뽑는 사선거구는 개혁신당·조국혁신당까지 가세해 6명이 각축을 벌인다.현역 시의원 18명이 재선 이상에 도전하며, 가선거구 김상수(국민의힘)·사선거구 김희영(국민의힘) 후보는 4선을 노리고 있다. 또 다선거구 김진석(더불어민주당)·아선거구 장정순(더불어민주당)·카선거구 황재욱(더불어민주당) 후보는 각각 3선에 도전한다.후보 67명 가운데 여성 후보는 21명(31.3%)이다. 도의원 7명, 시의원 14명이다. 전과 기록이 있는 후보는 시장 선거에 출마한 송창훈 후보 1명을 비롯해 도의원 5명, 시의원 13명 등 모두 19명이다.연령별로는 50대가 20명으로 가장 많다. 이어 40대 18명, 60대 17명, 30대 7명, 70대 이상 4명 순이다. 29세 이하는 1명이었다. 최연소는 시의원 사선거구 조강현 국민의힘 후보(29), 최고령은 카선거구 우태주 개혁신당 후보(78)로 두 후보의 나이 차는 49년에 달한다.2018년 민주당 압승, 2022년 국민의힘 역전에 이어 제9회 지방선거가 어떤 결과를 가져올지 유권자의 선택에 관심이 쏠리고 있다.