용인시민신문
용인시장 선거는 이재명 대선후보 대변인을 지낸 현근택 더불어민주당 후보, 용인 첫 재선 시장을 노리는 이상일 국민의힘 후보, 개혁신당 송창훈 후보 등 3명이 등록했다. 4년 전 이상일 후보는 처인구·기흥구·수지구 3개 구에서 모두 승리했다. 민주당으로서는 박근혜 전 대통령 탄핵 이후 치러진 8년 전 성과 이상을 기대하는 분위기다.
도의원 11개 선거구에는 21명이 등록했다. 용인3선거구 남종섭 현 경기도의원(더불어민주당)이 단독으로 출마해 무투표 당선이 사실상 결정됐다. 이로써 남 후보는 용인 유일 3선 도의원 반열에 오른다.
관전 포인트는 5선거구다. 2022년 정하용 후보(국민의힘)에게 패배한 채명신 후보(더불어민주당)가 4년 만에 재도전장을 냈다. 현역 도의원 6명이 재선에 도전하는 가운데, 11선거구에서는 기주옥 현 용인시의원(국민의힘)이 도의원 도전에 나섰다.
시의원 11개 선거구에는 43명이 등록했다. 나·마·아선거구는 후보 수와 선출 의석 수가 같아 사실상 무투표 당선이 결정된 상태다. 경쟁이 가장 치열한 곳은 가선거구(3석)와 차선거구(3석)다. 두 선거구에는 각각 5명이 뛰어들어 경쟁을 벌인다. 라선거구와 사선거구는 각 6명이 4석을 두고 다툰다. 특히 3명을 뽑는 사선거구는 개혁신당·조국혁신당까지 가세해 6명이 각축을 벌인다.
여성 21명 도전장, 최연소 29세·최고령 78세
현역 시의원 18명이 재선 이상에 도전하며, 가선거구 김상수(국민의힘)·사선거구 김희영(국민의힘) 후보는 4선을 노리고 있다. 또 다선거구 김진석(더불어민주당)·아선거구 장정순(더불어민주당)·카선거구 황재욱(더불어민주당) 후보는 각각 3선에 도전한다.
후보 67명 가운데 여성 후보는 21명(31.3%)이다. 도의원 7명, 시의원 14명이다. 전과 기록이 있는 후보는 시장 선거에 출마한 송창훈 후보 1명을 비롯해 도의원 5명, 시의원 13명 등 모두 19명이다.
연령별로는 50대가 20명으로 가장 많다. 이어 40대 18명, 60대 17명, 30대 7명, 70대 이상 4명 순이다. 29세 이하는 1명이었다. 최연소는 시의원 사선거구 조강현 국민의힘 후보(29), 최고령은 카선거구 우태주 개혁신당 후보(78)로 두 후보의 나이 차는 49년에 달한다.
2018년 민주당 압승, 2022년 국민의힘 역전에 이어 제9회 지방선거가 어떤 결과를 가져올지 유권자의 선택에 관심이 쏠리고 있다.
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