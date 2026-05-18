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6·3 지방선거를 16일 앞둔 18일, 국민의힘 공천에서 탈락한 뒤 탈당해 무소속으로 출마한 사천시의원 후보들이 '무소속 후보 연대' 출범을 공식 선언했다. 사천 무소속 시의원 연대는 이날 오전 11시 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "정당이 아닌 인물을 봐달라"고 호소했다.6·3 지방선거를 16일 앞둔 18일, 국민의힘 공천에서 탈락한 뒤 탈당해 무소속으로 출마한 사천시의원 후보들이 '무소속 후보 연대' 출범을 공식 선언했다.무소속 후보 연대는 이날 오전 11시 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "정당이 아닌 인물을 봐달라"고 호소했다. 기자회견에는 가선거구 신현근(전 사천진주행정통합준비추진위원장), 나선거구 구정화(현 사천시의원), 라선거구 전재석(현 사천시의원) 후보가 참석했다. 이들은 "나선거구 최인생(전 사천시의원), 라선거구 김명석(전 향촌동발전협의회장) 후보도 회견에는 참석하지 못했지만 뜻을 같이한다"고 전했다.이날 성명서는 신현근 후보가 낭독했다. 신현근 후보는 "이번 지방선거 과정에서 벌어진 불공정한 경선과 공천에 깊은 우려와 유감을 표한다"며 "경선 과정이 시민의 기대와 상식에 부합하지 못한 채 특정 세력과 일부 유력 인사 중심으로 운영됐다는 의혹과 비판이 끊이지 않고 있다"고 말했다.그는 "후보 간 공정한 경쟁보다 이미 짜여진 방향대로 결과가 흘러갔다는 현장의 목소리가 많았고, 일부 후보는 충분한 검증과 기회조차 보장받지 못했다"며 "시민이 납득할 수 있는 기준과 절차가 제대로 공개되지 않았고, 공정성과 투명성이 심각하게 훼손됐다고 판단한다"고 주장했다.무소속 후보들은 "거대 정당의 힘이나 조직은 부족할 수 있지만 시민 곁에서 함께 울고 웃으며 현장을 지켜온 진심은 누구에게도 뒤지지 않는다고 자신한다"며 "이번 선거에서는 당의 이름보다 사람을 봐달라"고 호소했다.이들은 "우리 무소속 후보들은 끝까지 시민만 바라보겠다"며 "시민이 주인이 되는 사천 정치를 만들기 위해 흔들림 없이 나아가겠다"고 밝혔다. 이들은 "조만간 서부경남 무소속 출마자들이 함께 모여 서부경남 무소속연대를 가동할 계획"이라고 덧붙였다.