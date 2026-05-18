한동훈 후보 페이스북 갈무리

한동훈 후보가 홍 전 시장 발언 관련 페이스북에 쓴 내용이러한 홍 전 시장의 발언에 한동훈 후보는 곧바로 발끈하고 나섰다. 한 후보는 18일 오전 자신의 페이스북에 "민주당이 탈영병 홍준표를 두고 '품격있다'고 했다"며 "탈영병 홍준표가 이제 민주당으로 월북까지 한다. 그런데 거기서도 안 받아줄 겁니다"라고 했다.한 후보가 언급한 '품격있다'라는 발언은 정원오 민주당 서울시장 후보가 오세훈 국민의힘 서울시장 후보에게 "홍 전 시장에게 보수의 품격을 배우라"라고 한 데서 비롯한 것으로 보인다.앞서 홍 전 시장은 자신의 페이스북을 통해 정 후보의 과거 폭행 전과 논란을 두고 "30여 년 전 모호한 사건을 선거의 쟁점으로 삼아 서울시장 선거를 하는 것을 보니 참 아쉽다는 생각을 지울 수가 없다"며 "선거 후유증을 남기는 네거티브 논쟁은 그만 하고 정책 대결을 하라"고 당부한 바 있다.해당 게시물을 올린 지 2시간여 후에 한 후보는 또다시 페이스북에 박지원 민주당 의원과 홍 전 시장이 자신의 낙선을 전망했다는 기사를 공유하면서 "박지원, 홍준표 두 사람이 한동훈의 부산 북갑 승리를 두려워한다. 그래서 더욱 더 승리하겠다. 두 분 잘 어울리긴 한다"라고 올렸다.