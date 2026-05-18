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왼쪽부터 국민의힘 최민호 세종시장 후보, 더불어민주당 조상호 세종시장 후보오는 5월 26일 예정된 '2026 지방선거 후보자 초청 세종시 여성정책 토론회'가 거대 양당 후보들의 불참과 무리한 조건 제시로 파행 위기에 직면한 가운데, 주최 측인 여성계가 공식 성명서를 내고 두 후보의 책임 있는 자세를 강력히 촉구했다.'세종시 2026지방선거여성연대(세종여성연대 발의, 아래 여성연대)'는 5월 18일 공식 성명서를 통해 "세종시장 후보자 공개토론회에 대한 조상호·최민호 후보의 불참에 깊은 유감을 표한다"며 "5월 26일 시민 정책토론회에 조건 없이 참석할 것을 촉구한다"고 밝혔다.앞서 여성연대는 지난 8일 각 후보 캠프에 여성·돌봄·안전·노동·성평등 정책 검증을 위한 토론회 참여를 제안했다. 그러나 국민의힘 최민호 예비후보 캠프는 소수정당(개혁신당 하헌휘 후보)을 배제한 '1대1 토론'을 요구하며 불참을 통보했고, 더불어민주당 조상호 예비후보 측은 "방청객의 즉석 질문에는 대응이 어렵다"며 시민 질의 차단을 참석 조건으로 내걸어 사실상 불참을 선언했다.이에 대해 여성연대는 성명서를 통해 "선거는 단지 당선을 위한 경쟁이 아니라 시민 앞에서 정책과 철학을 검증받는 민주주의의 과정"이라며 "특히 세종시장 후보자는 세종시 행정을 책임질 공적 지도자로서 시민의 질문에 답하고 공개적인 정책 검증에 응할 책임이 있다"고 꼬집었다.지역사회 역시 최 후보의 '평등 선거 원칙 훼손'과 조 후보의 '시민 소통 기피' 태도를 두고 "시민을 무시하는 오만한 행태"라며 비판의 목소리가 나오고 있다. 반면, 토론회 배제 대상이었던 개혁신당 하헌휘 후보는 일찌감치 참석 의사를 밝히며 양당의 기득권 정치를 정면 비판한 바 있다.여성연대는 이번 토론회가 특정 후보를 공격하기 위한 자리가 아니라, '여성친화도시'를 지향하는 세종시의 미래를 위한 민주적 공론장임을 재차 강조했다. 이들은 두 후보가 시민 앞에서 책임 있게 답해야 할 4대 핵심 의제로 ▲성평등 추진체계 강화와 여성대표성 확대 ▲돌봄의 공공성 강화와 여성노동권 보장, 경력단절 예방 ▲젠더폭력 및 디지털 성범죄 예방, 피해자 지원체계 강화 ▲청년·노인·장애여성 등 다양한 시민을 고려한 포용적 성평등 정책 추진 등을 제시했다.연대 측은 "여성정책과 성평등 정책은 특정 집단만의 문제가 아니라 시민의 삶 전반과 연결된 핵심 민생정책"이라며, "이는 단순한 서면 답변이 아니라 시민 앞에서의 공개토론과 정책 검증을 통해 논의되어야 한다"고 못 박았다.특히 여성연대는 성명서를 발표한 5월 18일이 '제46주년 5·18 민주화운동 기념일'임을 상기시키며 정치권의 각성을 촉구했다. 이들은 "이날의 의미를 일상 속에서 기억하며 민주주의의 숭고한 가치인 '시민의 주권'과 '소통'의 의미를 다시금 되새긴다"며, 일상의 주권이 살아 숨 쉬는 세종시를 만들기 위해 끝까지 연대하고 행동하겠다는 의지를 분명히 했다.여성연대는 두 후보의 전향적인 태도 변화를 촉구하는 동시에, 끝내 불참할 경우 예정대로 26일 토론회를 강행하겠다는 입장이다. 불참 후보들의 자리에는 '빈 의자'를 배치해 시민의 목소리를 외면한 후보들의 태도를 시각적으로 고발할 예정이다.한편, '세종시 2026 지방선거 여성연대'는 사)세종YWCA, 사)세종여성, 나다움협동조합, 세종여성살림터복숭아공동체, 세종여성회, 세종YWCA성인권상담센터, 세종가정폭력·성폭력통합상담소, 여성긴급전화1366세종센터, 움직임협동조합 등 지역 내 9개 주요 여성단체 및 기관이 참여하고 있다.