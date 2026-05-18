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26.05.18 11:35최종 업데이트 26.05.18 11:44
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GTX-A 삼성역 공사 현장 찾은 정원오 후보더불어민주당 정원오 서울시장 후보 및 민주당 국토부·행안위 소속 위원들이 17일 '철근 누락' 오류가 발생한 서울 강남구 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 방문, 관계자와 대화하고 있다.연합뉴스

서울시장 선거가 16일 남은 시점에서 GTX-A(수도권광역급행철도) 삼성역 부실시공 사태가 선거 쟁점으로 떠오르는 모양새다. 지하 5층 콘크리트 기둥 80개 중 50개에서 철근이 누락, 전체 약 2500여 개가 누락된 사실이 뒤늦게 알려지면서다.

전날(17일) 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보는 이를 둘러싸고 설전을 벌였다. 정 후보는 강남 삼성역 현장을 찾아 현장을 둘러본 뒤 "서울시는 싱크홀 사고와 폭우폭설 등 많은 사고가 났음에도 전혀 개선이 없다. 오세훈 시정의 현 주소"라며 따져물었지만, 비슷한 시각 오 후보는 "순수한 현대건설 쪽의 과실"이라며 "단순 실수를 정치 쟁점화하는 걸 보니 정 후보 캠프가 이제 좀 쫓기는 모양"이라고 맞받았다(관련 기사 : 6.3 지방선거강남 한복판 GTX '철근 누락'... 정원오-오세훈 격돌).

오 후보는 18일 오전에도 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에 출연해 관련 질문에 "실력으로 대결하면 되는데, (정원오 후보 측이) 많이 쫓기니까 그런 이슈를 선거 막판에 쟁점화하는 게 아니겠나"라며 "그런 걸 요즘 말로 '억까'(억지로 비난하다)라고 한다"고 재차 방어에 나섰다.

그는 "(정 후보 측은) 제가 뭘 은폐를 했다 하는데 은폐를 한 게 없다. 다 알려졌지 않느냐"라며 "현대건설 자체 내에서 하청업체가 시공 과정에서 철근을 누락한 걸 발견했고 서울시에 스스로, 매뉴얼에 따라서 신고를 했다. 물론 비용이 많이 들어가는데 전부 현대건설 책임이지 세금으로 보강공사를 하는 게 아니다"라고 설명했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 17일 서울 종로구 선거 캠프에서 무주택 청년이 주택 가격의 20%만 부담하면 서울주택도시공사(SH)와 공동 지분 형태로 집을 매입할 수 있는 '서울내집' 부동산 공약을 발표하고 있다.연합뉴스

이들은 논평으로도 공방을 이어갔다. 오 후보 선대위 박용찬 대변인은 이날 논평으로 "정 후보 측이 다급해진 나머지 위험을 과장해 유포하는 '철근 괴담'"이라고 했지만, 정 후보 선대위 박경미 대변인은 "시민 생명과 직결된 구조적 안전 문제를 지적하는 걸 어떻게 '괴담 유포'라 하느냐"며 공세 수위를 높였다.

그는 "서울시 입찰공고문에는 공사의 착공, 감독, 하도급 관리의 최종 책임자로 '수요기관의 장', 즉 서울시장이 명시되어 있다. 시공과 감리의 행정적 책임이 모두 오 후보를 향하고 있다"며 "오 후보는 은폐 의혹에 대해 이제 천만 시민 앞에 석고대죄하고 정치적 책임을 져야 할 때"라고 목소리를 높였다.

민주당 중앙선거대책위 김현정 대변인 또한 이날 "대규모 철근 누락을 '별거 아니다'란 식으로 나오는 오 후보의 뻔뻔함이 경악스러울 지경"이라며 "오늘자 보도에 따르면 이는 '순수한 현대건설 쪽의 과실'이 아닌 '명백한 오 후보의 책임'이다. 지금이라도 본인의 잘못과 책임을 인정하고 즉각 사과해야 마땅하다"고 지적했다.

한편, 두 후보는 이날 오전 서울시청에서 열린 5.18 5.18민주화운동 서울기념식 '오월의 꽃, 오늘의 빛' 행사에 참석해 1열 앞줄 바로 옆자리에 앉았다. 이들은 다소 어색한 침묵 뒤 함께 헌화하며 5.18 희생자들을 추모했다.

5월 18일 오전 10시, 서울시청 8층 다목적홀 5.18민주화운동 제46주년 서울기념식 '오월의 꽃, 오늘의 빛'에 참여한 정원오 민주당 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 후보(오른쪽) 모습.정원오캠프
#철근누락 #은폐의혹 #고의누락 #정원오 #오세훈

6.3 지방선거
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