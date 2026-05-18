▲GTX-A 삼성역 공사 현장 찾은 정원오 후보
더불어민주당 정원오 서울시장 후보 및 민주당 국토부·행안위 소속 위원들이 17일 '철근 누락' 오류가 발생한 서울 강남구 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하 공간 복합개발 현장을 방문, 관계자와 대화하고 있다.연합뉴스
서울시장 선거가 16일 남은 시점에서 GTX-A(수도권광역급행철도) 삼성역 부실시공 사태가 선거 쟁점으로 떠오르는 모양새다. 지하 5층 콘크리트 기둥 80개 중 50개에서 철근이 누락, 전체 약 2500여 개가 누락된 사실이 뒤늦게 알려지면서다.
전날(17일) 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보는 이를 둘러싸고 설전을 벌였다. 정 후보는 강남 삼성역 현장을 찾아 현장을 둘러본 뒤 "서울시는 싱크홀 사고와 폭우폭설 등 많은 사고가 났음에도 전혀 개선이 없다. 오세훈 시정의 현 주소"라며 따져물었지만, 비슷한 시각 오 후보는 "순수한 현대건설 쪽의 과실"이라며 "단순 실수를 정치 쟁점화하는 걸 보니 정 후보 캠프가 이제 좀 쫓기는 모양"이라고 맞받았다(관련 기사 : 6.3 지방선거강남 한복판 GTX '철근 누락'... 정원오-오세훈 격돌
).
오 후보는 18일 오전에도 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에 출연해 관련 질문에 "실력으로 대결하면 되는데, (정원오 후보 측이) 많이 쫓기니까 그런 이슈를 선거 막판에 쟁점화하는 게 아니겠나"라며 "그런 걸 요즘 말로 '억까'(억지로 비난하다)라고 한다"고 재차 방어에 나섰다.
그는 "(정 후보 측은) 제가 뭘 은폐를 했다 하는데 은폐를 한 게 없다. 다 알려졌지 않느냐"라며 "현대건설 자체 내에서 하청업체가 시공 과정에서 철근을 누락한 걸 발견했고 서울시에 스스로, 매뉴얼에 따라서 신고를 했다. 물론 비용이 많이 들어가는데 전부 현대건설 책임이지 세금으로 보강공사를 하는 게 아니다"라고 설명했다.