연합뉴스

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 17일 서울 종로구 선거 캠프에서 무주택 청년이 주택 가격의 20%만 부담하면 서울주택도시공사(SH)와 공동 지분 형태로 집을 매입할 수 있는 '서울내집' 부동산 공약을 발표하고 있다.이들은 논평으로도 공방을 이어갔다. 오 후보 선대위 박용찬 대변인은 이날 논평으로 "정 후보 측이 다급해진 나머지 위험을 과장해 유포하는 '철근 괴담'"이라고 했지만, 정 후보 선대위 박경미 대변인은 "시민 생명과 직결된 구조적 안전 문제를 지적하는 걸 어떻게 '괴담 유포'라 하느냐"며 공세 수위를 높였다.그는 "서울시 입찰공고문에는 공사의 착공, 감독, 하도급 관리의 최종 책임자로 '수요기관의 장', 즉 서울시장이 명시되어 있다. 시공과 감리의 행정적 책임이 모두 오 후보를 향하고 있다"며 "오 후보는 은폐 의혹에 대해 이제 천만 시민 앞에 석고대죄하고 정치적 책임을 져야 할 때"라고 목소리를 높였다.민주당 중앙선거대책위 김현정 대변인 또한 이날 "대규모 철근 누락을 '별거 아니다'란 식으로 나오는 오 후보의 뻔뻔함이 경악스러울 지경"이라며 "오늘자 보도에 따르면 이는 '순수한 현대건설 쪽의 과실'이 아닌 '명백한 오 후보의 책임'이다. 지금이라도 본인의 잘못과 책임을 인정하고 즉각 사과해야 마땅하다"고 지적했다.한편, 두 후보는 이날 오전 서울시청에서 열린 5.18 5.18민주화운동 서울기념식 '오월의 꽃, 오늘의 빛' 행사에 참석해 1열 앞줄 바로 옆자리에 앉았다. 이들은 다소 어색한 침묵 뒤 함께 헌화하며 5.18 희생자들을 추모했다.