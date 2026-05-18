성광진

성광진 대전교육감 후보(자료사진).성광진 대전시교육감 후보가 5·18민주화운동 46주년을 맞아 "5월 광주의 정신은 과거의 역사가 아니라 오늘의 민주주의를 지키는 살아있는 교육"이라며 민주시민교육 강화 정책을 발표했다.성 후보는 18일 보도자료를 통해 "아이들이 서로를 존중하고, 질문하고, 참여할 수 있는 민주시민교육을 더욱 강화하겠다"며 "민주주의는 어느 날 갑자기 완성되는 것이 아니라 학교와 교실에서부터 배우고 실천할 때 비로소 살아 움직인다"고 밝혔다.그는 "1980년 5월, 광주의 시민들은 민주주의와 인간의 존엄을 지키기 위해 거리로 나섰다"며 "우리가 기억해야 할 것은 단지 희생의 역사만이 아니라, 공동체를 지키기 위해 함께 행동했던 시민의 용기와 연대의 가치"라고 강조했다.이어 "아이들이 서로 다른 의견을 존중하고, 토론하고, 공동체 문제를 함께 해결하는 힘을 기를 수 있도록 대전형 민주시민교육을 체계적으로 확대하겠다"고 말했다.성 후보가 제시한 주요 방향은 ▲학생자치 활성화 ▲학교 민주주의 교육 강화 ▲인권친화학교 확대 ▲지역사회와 함께하는 민주시민학교 운영 등이다.성 후보는 특히 "AI 시대일수록 더 중요한 것은 사람과 공동체의 가치"라며 "경쟁과 줄 세우기 중심 교육이 아니라, 공존과 책임, 참여의 가치를 배우는 교육으로 대전교육의 방향을 바꾸겠다"고 밝혔다.그는 자신의 교육 현장 경험도 언급했다. 성 후보는 "저 역시 교사 시절 '촌지 받지 않기 운동'과 참교육 실천, 무상급식 운동, 장애학생 교육권 보장 활동 등 교육의 공공성과 민주주의 가치를 지키기 위해 현장에서 싸워왔다"며 "아이들이 차별 없이 배우고 존중받는 학교를 만드는 것이야말로 5·18 정신을 오늘의 교육 속에서 이어가는 길이라고 생각한다"고 말했다.끝으로 성 후보는 "5·18은 특정 세대만의 기억이 아니라 미래 세대에게 반드시 이어져야 할 민주주의의 교과서"라며 "아이들이 혐오와 배제가 아니라 연대와 존중을 배우는 교육, 질문할 수 있는 교육, 시민으로 성장하는 교육을 반드시 만들겠다"고 강조했다.