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성광진 대전교육감 후보(자료사진).성광진
성광진 대전시교육감 후보가 5·18민주화운동 46주년을 맞아 "5월 광주의 정신은 과거의 역사가 아니라 오늘의 민주주의를 지키는 살아있는 교육"이라며 민주시민교육 강화 정책을 발표했다.
성 후보는 18일 보도자료를 통해 "아이들이 서로를 존중하고, 질문하고, 참여할 수 있는 민주시민교육을 더욱 강화하겠다"며 "민주주의는 어느 날 갑자기 완성되는 것이 아니라 학교와 교실에서부터 배우고 실천할 때 비로소 살아 움직인다"고 밝혔다.
그는 "1980년 5월, 광주의 시민들은 민주주의와 인간의 존엄을 지키기 위해 거리로 나섰다"며 "우리가 기억해야 할 것은 단지 희생의 역사만이 아니라, 공동체를 지키기 위해 함께 행동했던 시민의 용기와 연대의 가치"라고 강조했다.
이어 "아이들이 서로 다른 의견을 존중하고, 토론하고, 공동체 문제를 함께 해결하는 힘을 기를 수 있도록 대전형 민주시민교육을 체계적으로 확대하겠다"고 말했다.
성 후보가 제시한 주요 방향은 ▲학생자치 활성화 ▲학교 민주주의 교육 강화 ▲인권친화학교 확대 ▲지역사회와 함께하는 민주시민학교 운영 등이다.
성 후보는 특히 "AI 시대일수록 더 중요한 것은 사람과 공동체의 가치"라며 "경쟁과 줄 세우기 중심 교육이 아니라, 공존과 책임, 참여의 가치를 배우는 교육으로 대전교육의 방향을 바꾸겠다"고 밝혔다.
그는 자신의 교육 현장 경험도 언급했다. 성 후보는 "저 역시 교사 시절 '촌지 받지 않기 운동'과 참교육 실천, 무상급식 운동, 장애학생 교육권 보장 활동 등 교육의 공공성과 민주주의 가치를 지키기 위해 현장에서 싸워왔다"며 "아이들이 차별 없이 배우고 존중받는 학교를 만드는 것이야말로 5·18 정신을 오늘의 교육 속에서 이어가는 길이라고 생각한다"고 말했다.
끝으로 성 후보는 "5·18은 특정 세대만의 기억이 아니라 미래 세대에게 반드시 이어져야 할 민주주의의 교과서"라며 "아이들이 혐오와 배제가 아니라 연대와 존중을 배우는 교육, 질문할 수 있는 교육, 시민으로 성장하는 교육을 반드시 만들겠다"고 강조했다.
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