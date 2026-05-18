유성호

"지금도 이제 특이 질환이라고 할 수 있는 아나필락시스나, 1형 당뇨라든가 척추측만증이라든가, 아토피 이런 부분에 대해서는 일정 부분 교육청과 지자체의 지원이 들어갑니다. 그런데 부모님의 입장에서는 굉장히 많은 치료비가 들어가요. 예를 들어서 1형 당뇨 같은 경우도 1년에 아이들의 치료비가 한 700만 원대 정도인데 우리 교육청에서 대략 한 200에서 300만원 정도만 지원해요. 이제 좀 더 지원해야 할 필요가 있습니다."

이병도 충남교육감 후보가 14일 오후 서울 여의도 <오마이TV> ‘이병한의 상황실’에 출연해 “교육은 아이들의 희망의 사다리가 되어야 한다”라며 “충남의 아이들이 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 든든한 희망의 사다리를 만드는 교육감이 되겠다”라고 포부를 밝혔다.충남 민주진보 교육감 추진위에서 선정한 이병도 후보(62)가 학생 무상급식, 무상교복에 이어 무상의료를 내세웠다. 학생 치과 치료 등 제한적 의료비 지원 공약이 아닌, 이처럼 전면적 무상의료 공약을 밝힌 것은 교육감 후보 가운데 거의 처음이다.이병도 후보는 지난 14일 오후 오마이TV '이병한의 상황실'에 출연해 "학생 무상의료가 필요한 시점이 되었다"라면서 "지자체와 함께 학생 무상의료, 우리가 시작해야 한다"라고 강조했다. 다음은 이 후보의 설명이다.이뿐만이 아니다. 이 후보는 "우리 충남의 학생들 모두에게 1년에 10만 원 정도의 도서바우처를 제공할 것"이라면서 "이게 단순히 10만 원의 책을 주겠다는 게 아니라 아이들에게 지혜를 선물하는 것이라고 본다. 문해력을 향상시키는 이다. 지역 서점을 살리는 길이기도 하다"라고 강조했다.이런 공약에 대해 일부 언론에서는 '퍼주기'라고 비판한다. 이에 대해 이 후보는 어떻게 생각할까?이 후보는 "무상급식이 시작될 때도 똑같은 '퍼주기'란 얘기가 있었지만, 지금은 일반화돼 있다"라면서 "우리가 교육 경영을 합리화할 필요도 있다. 학생이 줄어들기 때문에 지금의 지방 교육재정교부금 정도가 유지된다면 아이들 1인당 교육비는 조금 더 투자할 수 있는 여유가 있기 때문에 오히려 가능하다"라고 말했다.이병도 후보는 공주대학교에서 박사 학위를 받았는데, 연구 분야가 바로 교육 재정이었다. 주제는 '충청남도 15개 지자체의 교육 경비가 어떻게 활용되고 있는지, 더 효과적으로 활용하는 방법'에 대한 연구였다. 이 후보는 "교육 재정에 관한 부분은 제가 다른 어떤 분들보다 자신 있다"라고 말했다.