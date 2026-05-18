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이병도 충남교육감 후보가 14일 오후 서울 여의도 <오마이TV> ‘이병한의 상황실’에 출연해 “교육은 아이들의 희망의 사다리가 되어야 한다”라며 “충남의 아이들이 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 든든한 희망의 사다리를 만드는 교육감이 되겠다”라고 포부를 밝혔다.
유성호
충남 민주진보 교육감 추진위에서 선정한 이병도 후보(62)가 학생 무상급식, 무상교복에 이어 무상의료를 내세웠다. 학생 치과 치료 등 제한적 의료비 지원 공약이 아닌, 이처럼 전면적 무상의료 공약을 밝힌 것은 교육감 후보 가운데 거의 처음이다.
"1년에 10만 원 도서비 제공, 지혜 선물하기 위한 것"
이병도 후보는 지난 14일 오후 오마이TV '이병한의 상황실'에 출연해 "학생 무상의료가 필요한 시점이 되었다"라면서 "지자체와 함께 학생 무상의료, 우리가 시작해야 한다"라고 강조했다. 다음은 이 후보의 설명이다.
"지금도 이제 특이 질환이라고 할 수 있는 아나필락시스나, 1형 당뇨라든가 척추측만증이라든가, 아토피 이런 부분에 대해서는 일정 부분 교육청과 지자체의 지원이 들어갑니다. 그런데 부모님의 입장에서는 굉장히 많은 치료비가 들어가요. 예를 들어서 1형 당뇨 같은 경우도 1년에 아이들의 치료비가 한 700만 원대 정도인데 우리 교육청에서 대략 한 200에서 300만원 정도만 지원해요. 이제 좀 더 지원해야 할 필요가 있습니다."
이뿐만이 아니다. 이 후보는 "우리 충남의 학생들 모두에게 1년에 10만 원 정도의 도서바우처를 제공할 것"이라면서 "이게 단순히 10만 원의 책을 주겠다는 게 아니라 아이들에게 지혜를 선물하는 것이라고 본다. 문해력을 향상시키는 이다. 지역 서점을 살리는 길이기도 하다"라고 강조했다.
이런 공약에 대해 일부 언론에서는 '퍼주기'라고 비판한다. 이에 대해 이 후보는 어떻게 생각할까?
이 후보는 "무상급식이 시작될 때도 똑같은 '퍼주기'란 얘기가 있었지만, 지금은 일반화돼 있다"라면서 "우리가 교육 경영을 합리화할 필요도 있다. 학생이 줄어들기 때문에 지금의 지방 교육재정교부금 정도가 유지된다면 아이들 1인당 교육비는 조금 더 투자할 수 있는 여유가 있기 때문에 오히려 가능하다"라고 말했다.
이병도 후보는 공주대학교에서 박사 학위를 받았는데, 연구 분야가 바로 교육 재정이었다. 주제는 '충청남도 15개 지자체의 교육 경비가 어떻게 활용되고 있는지, 더 효과적으로 활용하는 방법'에 대한 연구였다. 이 후보는 "교육 재정에 관한 부분은 제가 다른 어떤 분들보다 자신 있다"라고 말했다.
"교원 정치 기본권은 교권 확립 지름길"