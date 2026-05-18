임병도

16일 백양근린공원에서 열린 '만덕지기 마을 축제'에서 하정우 더불어민주당 후보와 주민이 이야기를 나누고 있다.지난 16일 부산 북구 백양근린공원에서 '만덕지기 마을 축제'가 열렸습니다. 지역 주민들이 대거 모이는 행사인 만큼, 다가오는 선거에 출마하는 후보자들의 발걸음도 바빴습니다. 현장에서 엿본 부산 북갑 보궐선거의 민심은 여론조사 수치만큼이나 팽팽했습니다.이날 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 행사장을 돌던 중 한 어르신과 마주쳤습니다. 전재수 부산시장 후보의 개소식에도 다녀왔다는 이 어르신은 하 후보에게 "한동훈이 치고 올라오는 거 보니 겁나던데"라며 뼈 있는 한 마디를 던졌습니다.최근 발표된 부산MBC 여론조사(민주당 하정우 35.5%, 무소속 한동훈 32.6%)에서 나타난 오차범위 내 접전 양상을 유권자들도 피부로 체감하고 있는 모양새입니다.하 후보가 "재수 형님처럼 열심히 하겠다"며 명함을 건네려 하자, 어르신은 "명함은 집에도 많다. 나는 이미 잡아 놓은 물고기니 빨리 다른 사람에게 가서 인사하라"며 하 후보의 등을 다독였습니다.지역 민주당에선 하 후보가 '전재수 전 의원의 과거 득표율'까지는 미치지 못하더라도, 상대 후보와 5%포인트 정도의 격차만 벌리면 당선권이라고 분석합니다. 실제로 전재수 부산시장 후보는 20~22대 총선에서 모두 50% 이상의 득표율을 기록하며 2위 후보들을 4~5%포인트 차이로 따돌린 바 있습니다.무소속 한동훈 후보의 상승세가 매섭더라도, 견고한 민주당 지지층만 잘 결집하면 충분히 승산이 있다는 계산입니다. 관건은 중도 성향 민주당 지지층의 이탈을 얼마나 막아내느냐입니다.