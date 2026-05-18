방관식

공주·부여·청양 국회의원 보궐선거에 출마한 국민의힘 윤용근 후보와 무소속 김혁종 후보가 17일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세 대결에 나섰다.공주·부여·청양 국회의원 보궐선거에 출마한 국민의힘 윤용근 후보와 무소속 김혁종 후보가 같은 날 각각 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세 대결에 나섰다.국민의힘 윤용근 후보는 17일 오후 공주시 월송동에 위치한 선거사무소에서 개소식을 개최했다.이날 행사에는 장동혁 당대표를 비롯해 정진석 전 대통령 비서실장, 김기현·윤상현·나경원·성일종·곽규택 의원 등 당 지도부와 전국의 당협위원장들이 대거 집결했다. 최원철 공주시장, 이용우 부여군수, 김홍열 청양군수 후보 등 지역 기초·광역의원 후보들도 참석해 힘을 보탰다.장동혁 대표는 축사에서 "백제의 심장에서 대한민국을 지켜내야 한다"며 윤 후보에게 승리를 기원하는 빨간 신발을 전달했다. 정진석 전 실장 또한 "유일한 보수정당 국민의힘만이 위기를 구할 수 있다"며 지지를 호소했다.윤용근 후보는 환영사를 통해 "공부청(공주·부여·청양)은 백제의 심장을 가졌다"라며 "K-보수의 중심인 이곳에서 대한민국을 이끌 보수를 유권자들이 선택해 달라"고 강조했다. 윤 후보 측은 오는 20일 송언석 원내대표를 비롯한 원내 지도부의 지원 유세를 발판 삼아 발 빠른 현장 행보를 이어갈 계획이다.같은 날 무소속 김혁종 후보도 선거사무소인 '진심캠프' 개소식을 열고 민생 중심의 독자 행보를 공식화했다. 정당 지원 없이 치러진 개소식에는 지역 주민과 지지자들이 운집해 만만치 않은 세를 과시했다.행사장에서는 '무소속 정치 신화를 만들어 내자'는 구호가 울려 퍼지며 뜨거운 분위기가 연출됐다.이날 행사에서는 지지자들이 김 후보에게 직접 '시민 공천장'을 전달하는 퍼포먼스가 진행됐다.김 후보는 인사말을 통해 "거대 정당의 논리가 아닌 주민의 목소리로 움직이는 정치를 하겠다"며 "주민들이 주신 시민 공천장은 우리 지역을 사랑하는 간절함이 모인 결과"라고 각별한 의미를 부여했다.이어 "기성 정당의 그늘이 없어 외롭지 않으냐고 걱정하지만, 오직 시민과 국민의 이름으로 당당하게 목소리를 대변하겠다"고 포부를 밝혔다.김 후보 캠프 측은 앞으로 전통시장 방문, 경로당 간담회, 청년 정책 토크 등 생활밀착형 일정을 통해 본격적인 표심 공략에 나설 예정이다.공주·부여·청양 국회의원 보궐선거는 더불어민주당 김영빈, 국민의힘 윤용근, 무소속 김혁종 후보가 3파전을 벌인다.