보건복지부

2026년 지역사회 통합돌봄 추진 로드맵에서 제시한 서비스의 목록. 보건소는 보건의료와 건강관리에 영역에 포함된 서비스 일부를 제공하는 역할을 담당한다.지난 3월 보건복지부가 발표한 '지역사회 통합돌봄 추진 로드맵'을 살펴보면, 통합돌봄에서 보건소의 역할은 결코 가볍지 않다. 방문건강관리와 퇴원환자 지원처럼 보건소가 제공해 온 서비스가 통합돌봄의 핵심 구성요소로 포함되어 있고, 주로 민간에 의존하는 의료서비스를 엮어낼 책임도 보건소에 있기 때문이다.새로 추가된 것도 있다. 정부는 재택의료를 담당할 민간의료기관에 간호사·사회복지사 등의 인력을 지원하는 '협업형 모형'을 만들고, 지자체별로 재택의료센터를 1개 이상 지정하도록 밀어 붙였다. 그 결과 전국 229개 시군구에 총 422개소의 장기요양 재택의료센터가 확대됐고, 그 중에 19개 보건소와 12개 보건의료원이 재택의료서비스를 직접 제공하게 되었다.그러나 상황은 녹록지 않다. 보건복지부는 올해부터 사업 성과지표를 재택의료센터 이용자 수에서 센터 수로 바꾼다고 한다. 재택의료가 실제로 얼마나 확산될지는 더 두고 볼 일이지만, 재택의료가 실질적으로 개선되길 기대하기는 어렵다. 지역필수에는 무려 1조 1000억 원 넘는 돈이 움직이는데 반해, 통합돌봄 예산은 그의 10분의 1도 안 되는 수준이라는 점도 의구심을 키운다.통합돌봄이 지나치게 개인에 초점을 맞춘다는 비판도 있다. 보건 전문가들은 현재의 통합돌봄이 요양병원 입원 가능성이 크거나 의료서비스가 많이 필요한 사람만을 대상으로 하는 '하류 접근'(downstream approach)에 머문다고 지적한다. 이미 문제가 발생한 개인에게 자원을 투입하는 방식을 말한다. '이미 물에 빠진 사람을 건져내는' 사후적인 일에 그친다는 것이다. 현재의 통합돌봄이 장기요양 수급자와 퇴원환자, 장애인 등 고위험군 중심으로 짜여있다는 점에서 이러한 비판은 근거가 있다.반면 보건이 오랫동안 강조해 온 것은 '상류 접근'(upstream approach)이다. 입원하기 전에 왜 입원하게 되는지를 묻고, 그 이유를 만든 조건을 바꾸려는 일이다. 돌봄이 필요해진 뒤가 아니라, 돌봄이 덜 필요하도록 지역사회의 조건을 조성하는 일이 보건의 목표다. 이를 위해 통합돌봄에서 말하는 영양이나 주거를 넘어 노동, 관계, 환경에 이르는 건강을 결정짓는 더 넓은 층위에 개입해 지역사회 전체의 건강을 바꾸는 걸 목표로 삼아야 한다.하지만 보건소 역시 상류 접근을 취해왔다고 보기 어렵다. 보건소는 다양한 사업을 수행하지만, 보건소 사업에 참여하는 주민의 수는 그리 많지 않다. 지역사회와 긴밀한 관계를 맺으며 상호돌봄의 공동체를 만들어가는 주민참여형 사업을 확대해야 한다는 오래 묵은 고민이 있다. 그러나 이를 실제로 가능하게 할 자원과 역량이 충분치 않다.