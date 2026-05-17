김성범 후보측 제공

▲개소식에 참석한 김한규 민주당 제주도당위원장과 위성곤 제주도지사 후보, 문대림 의원 등 주요 인사들과 참석자들앞서 김 후보는 지난 16일 서귀포의 지속 가능한 성장을 위한 '탄소중립 및 기후테크 육성' 공약을 발표하며 정책 행보에도 속도를 냈다. 단순한 환경 규제를 넘어 시민들이 체감할 수 있는 '에너지 복지'를 실현하겠다는 구상이다.가장 눈길을 끄는 것은 '에너지 정의' 실현이다. 김 후보는 재생에너지 확대를 적극 추진하는 동시에, 에너지 생산으로 발생하는 수익을 지역 주민들의 전기료 감면 혜택으로 돌려주겠다는 선순환 모델을 제시했다.또한, 자신의 친정인 해양수산부에서의 전문성을 살려 노후 어선의 친환경 전환 지원 사업을 강력히 추진하고 전기차 보급을 확대하는 등 '저탄소 모빌리티' 패러다임 구축을 예고했다.기후위기로 직격탄을 맞고 있는 일차산업 분야에 대한 안전망도 포함됐다. 김 후보는 이상기후 피해를 최소화하기 위해 농작물재해보험의 보상 범위를 넓히고 대상 품목을 확충하는 입법을 추진하겠다고 밝혔다. 이와 함께 서귀포 환경에 적합한 고부가가치 신품종 개량 연구와 보급을 지원해 농가 경영의 안정성을 확보하겠다는 계획이다.김 후보는 "탄소중립은 서귀포가 세계적인 청정 도시로 도약하기 위한 필수 과제"라며 "환경도 살리고 시민의 지갑도 채우는 일석이조의 성과를 반드시 내겠다"고 강조했다.