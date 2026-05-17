시흥타임즈 우동완

시흥시의원 지역구 후보. 가선거구 2명, 나선거구 3명, 다선거구 2명, 라선거구 4명, 마선거구 3명을 각각 선출한다.(가선거구-민주당 김선옥·이상훈·국민의힘 김영훈, 나선거구 민주당 양범진·송미희·국민의힘 송지혜·남성현·개혁신당 김주우·진보당 홍은숙, 다선거구 민주당 김진영·김수연·국민의힘 안돈의, 라선거구 민주당 이옥비·장인호·김덕용·국민의힘 안기호·윤석경·조국혁신당 박춘호) 시흥시의원 선거에는 총 14명 선출에 22명의 후보가 등록했다.)지역구 선거는 5개 선거구에서 14명을 선출하며, 모두 22명이 등록했다. 전체 경쟁률은 1.6대 1이다. 정당별로는 더불어민주당 11명, 국민의힘 7명, 개혁신당 2명, 진보당 1명, 조국혁신당 1명이다.선거구별로는 나선거구가 3명 선출에 6명이 등록해 2대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 가·다선거구는 각각 2명 선출에 3명, 라선거구는 4명 선출에 6명, 마선거구는 3명 선출에 4명이 등록했다.시흥시의원 지역구 후보 중 현직 시의원은 모두 10명이다. 김선옥, 이상훈, 송미희, 김수연, 김진영, 안돈의, 윤석경, 박춘호, 서명범, 이봉관 후보가 다시 유권자의 선택을 받는다. 이 가운데 송미희, 안돈의, 박춘호 후보는 3선에 도전한다.후보자 전과 기록도 눈에 띈다. 시흥시의원 지역구 후보 22명 중 11명이 전과 기록을 신고해 전체의 절반을 차지했다. 전과 건수가 가장 많은 후보는 마선거구 국민의힘 김만식 후보로 6건을 신고했다. 이어 마선거구 더불어민주당 서명범 후보 4건, 가선거구 더불어민주당 김선옥 후보 3건 순이다.재산 신고액이 가장 많은 시의원 후보는 나선거구 더불어민주당 양범진 후보로 20억2,719만3천원을 신고했다. 이어 마선거구 국민의힘 김만식 후보 17억8,980만8천원, 다선거구 국민의힘 안돈의 후보 14억4,581만3천원 순이었다. 가장 적은 재산을 신고한 후보는 나선거구 개혁신당 김주우 후보로 5,709만6천원이다.병역 신고사항에서는 남성 후보 가운데 경기도의원 제2선거구 국민의힘 장민우 후보, 시흥시의원 다선거구 더불어민주당 김진영 후보, 마선거구 국민의힘 김만식 후보, 개혁신당 이봉관 후보 등 4명이 '군복무를 마치지 아니한 사람'으로 신고했다.여성 후보는 전체 후보 중 10명으로 집계됐다. 시흥시의원 지역구 여성 후보는 송미희, 송지혜, 홍은숙, 김수연, 이옥비, 윤석경 후보 등 6명이다. 비례대표 후보는 4명 중 3명이 여성으로, 더불어민주당 이재경 후보와 국민의힘 정미라·정경 후보가 등록했다.