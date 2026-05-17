연합뉴스

부산 북구 갑 보궐 선거에서 격돌을 벌일 3인의 후보가 10일 일제히 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 레이스에 들어갔다. (왼쪽부터) 더불어민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보.이날 자신의 기호인 숫자 '6' 자수를 달고 나타난 한 후보는 발언에 앞서 선대위 합류자 한 명 한 명에게 임명장을 수여했다. 수많은 사람이 모인 탓에 임명장 수여 시간에만 1시간 6분이 소요됐다.한 후보 선대위에 참여하는 사람은 국민의힘을 탈당한 뒤 한 후보를 지원하고 있는 서병수 명예선대위원장과 부산시의회 부의장 출신 손상용 선대위원장, 부산시 행정자치국장 출신 조성호 선대위원장, 부산시 사립학교 교장 선생님 모임 '장우회' 회장인 박상규 명예후원회장, 구포시장 부회장을 역임한 이근배 명예후원회장 등 250인이다.한 후보는 "우리 캠프는 자문위원님들, 지역위원님들, 본부장님들 등 여러분이 주인공이기 때문에 여러분을 (발언에 앞서) 먼저 호명한 것"이라며 "여러분과 함께 끝까지 갈 것"이라고 설명했다.한 후보는 최근 박지원 민주당 의원이 "부산 북갑에서 한동훈이 이기면 민주당이 어려워질 것"이라고 말한 일을 소개하며 "이재명 정권이 가장 두려워하는 사람이 누구인가?"라고 물었다. 참석자들은 "한동훈"이라고 반응했다.그는 이어 지난달 민주당이 발의했던 조작기소 특검법을 언급하며 "헌법을 파괴하고 공소취소해서 (이재명 대통령이) 자기 죄를 없애려는 것이다. 이건 막아야 하는 거고, 제가 막을 것"이라고 말했다.그러면서 "제가 이제 (국회의원) 배지 하나를 달겠다"라면서 "저 한동훈이 법사위(국회 법제사법위원회) 장에서, 본회의장에서 민주당의 전횡과 폭거를 박살 내는 것을 보고 싶지 않으신가?"라고 되물었다.한 후보는 본인을 제명한 장동혁 국민의힘 대표를 향해서도 날을 세웠다. 그는 "왜 우리 보수 정당의 다른 사람들은 그걸(정부·여당 견제) 못할까?"라며 "우리가 승리하지 못하면 퇴행적인 장동혁 당권파가 계속 연명하면서 보수는 조롱당할 것"이라고 주장했다.함께 겨루는 후보들을 향한 견제구도 잊지 않았다. 한 후보는 "박 후보가 국회의원이었을 때 부산 북갑이 다른 지역보다 발전했는가? 하 후보는 매번 '(전)재수 행님'하면서 전 전 의원을 이어받으려 한다. 그 시기로 돌아가고 싶은가?"라면서 "이제 과거의 20년(박민식·전재수 시절)을 극복하고 한번 미래로 가보자"라고 강조했다.한 후보는 발언을 마치고 선대위에 합류한 또 다른 이들에게 임명장을 나눠줬다. 오후 3시 30분쯤엔 참석자들과 함께 단체 사진을 촬영했는데, 이들 중 한 명은 한 후보에게 "새끼손가락만 들어서 손으로 숫자 '6'을 표현하자"라고 제안했다. 이들은 "북구의 미래, 끝까지 한동훈"이라는 구호와 함께 행사를 마쳤다.