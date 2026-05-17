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26.05.17 17:11최종 업데이트 26.05.17 17:11
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더불어민주당 오인환 논산시장 후보와 윤금숙 논산시의원 후보가 손을 들어 지지자들에게 인사하고 있다.서준석

6·3 지방선거 논산시의원 가선거구(강경·연무·채운·연산·벌곡·양촌·가야곡·은진)에 출마한 더불어민주당 윤금숙(1-마) 후보가 16일 강경읍 계백로 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 세 결집에 나섰다.

이날 개소식에는 오인환 논산시장 후보를 비롯해 기호엽 충남도의원 후보, 서승필 논산시의원 후보, 국중숙 비례대표 후보, 서원 시의원과 지역 주민들이 참석해 선거사무소를 가득 메웠다.

윤 후보는 제9대 논산시의회 민주당 비례대표 의원으로 활동하며 생활 민원 해결과 지역 밀착형 의정활동을 이어왔다는 평가를 받아왔다. 이번 선거에서는 지역구로 출마해 재선 도전에 나섰다.

이날 현장에서는 윤금숙 후보의 '생활 정치' 이미지가 집중 부각됐다.

민주당 오인환 논산시장 후보 윤금숙 논산시의원 후보 선거사무소 개소식 축사 더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 16일 논산시 강경읍 윤금숙 논산시의원 후보 선거사무소 개소식에 참석해 축사를 하며 윤 후보의 생활밀착형 의정활동과 추진력을 강조하고 있다. ⓒ 서준석


오인환 논산시장 후보는 축사에서 "윤금숙 의원은 늘 현장을 다니며 시민들의 삶의 애환을 직접 듣고 해결하려 했던 사람"이라며 "움직이는 민원실이라는 표현이 가장 잘 어울리는 시의원"이라고 말했다.

이어 "이번 선거사무소는 강경과 연무, 채운, 은진, 가야곡, 양촌, 벌곡, 연산 주민들의 목소리가 모이는 생활 민원 상담실 역할을 하게 될 것"이라며 힘을 실었다.

더불어민주당 윤금숙 논산시의원 후보가 선거사무소 개소식에서 인사말을 통해 “생활 가까운 곳에서 주민과 함께 변화를 만들겠다”며 지지를 호소하고 있다.서준석

윤금숙 후보 역시 자신을 "생활을 바꾸는 변화를 확실하게 만드는 후보"라고 규정하며 생활형 공약과 추진력을 전면에 내세웠다.

그는 "비례대표 의원이었지만 마음만큼은 늘 지역에 있었다"며 "강경 채움센터 예산을 끝까지 지켜내고 확보한 추진력은 결과로 증명한 사례"라고 강조했다.

이어 "지역 발전은 시장과 시의회, 국회의원이 원팀으로 움직여야 가능하다"며 "1-마는 마지막 번호가 아니라 지역 발전을 완성할 마지막 퍼즐"이라고 말했다.

윤 후보가 공개한 공약에는 생활밀착형 현안이 다수 담겼다.

강경지역에는 젓갈관광특구 육성과 강경 채움센터 활성화, 전통시장 시설 개선 등을 제시했다. 연무지역에는 주민 커뮤니티센터 확대와 생활 SOC 확충, 농촌지역 교통환경 개선을 약속했다.

또 여성·아동·어르신 정책 강화를 비롯해 돌봄 복지 확대, 여성 안심 CCTV 확대, 생활 민원 즉시 처리 체계 구축 등 생활 현장 중심 공약도 내걸었다.

특히 윤금숙 후보는 선거활동 전면에 '생활을 아는 사람, 일할 줄 아는 시의원', '엄마의 마음으로 생활을 더 세심하게 챙기겠습니다'라는 구호아래 생활 정치인 이미지를 강조한 점도 눈길을 끌었다.

16일 논산시 강경읍 윤금숙 논산시의원 후보 선거사무소 개소식에서 참석자들이 국민의례를 하고 있다. 이날 행사에는 더불어민주당 소속 지방선거 후보자들과 지역 주민들이 함께했다.서준석

지역 정가에서는 윤금숙 후보가 비례대표 시절 구축한 생활 민원 네트워크와 강경·연무권 현장 활동 경험을 바탕으로 조직 결집에 나서고 있다는 분석이 나온다.
덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.
#윤금숙 #논산시의원선거 #논산시장선거 #논산시 #지방선거

6.3 지방선거
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