서준석

더불어민주당 윤금숙 논산시의원 후보가 선거사무소 개소식에서 인사말을 통해 “생활 가까운 곳에서 주민과 함께 변화를 만들겠다”며 지지를 호소하고 있다.윤금숙 후보 역시 자신을 "생활을 바꾸는 변화를 확실하게 만드는 후보"라고 규정하며 생활형 공약과 추진력을 전면에 내세웠다.그는 "비례대표 의원이었지만 마음만큼은 늘 지역에 있었다"며 "강경 채움센터 예산을 끝까지 지켜내고 확보한 추진력은 결과로 증명한 사례"라고 강조했다.이어 "지역 발전은 시장과 시의회, 국회의원이 원팀으로 움직여야 가능하다"며 "1-마는 마지막 번호가 아니라 지역 발전을 완성할 마지막 퍼즐"이라고 말했다.윤 후보가 공개한 공약에는 생활밀착형 현안이 다수 담겼다.강경지역에는 젓갈관광특구 육성과 강경 채움센터 활성화, 전통시장 시설 개선 등을 제시했다. 연무지역에는 주민 커뮤니티센터 확대와 생활 SOC 확충, 농촌지역 교통환경 개선을 약속했다.또 여성·아동·어르신 정책 강화를 비롯해 돌봄 복지 확대, 여성 안심 CCTV 확대, 생활 민원 즉시 처리 체계 구축 등 생활 현장 중심 공약도 내걸었다.특히 윤금숙 후보는 선거활동 전면에 '생활을 아는 사람, 일할 줄 아는 시의원', '엄마의 마음으로 생활을 더 세심하게 챙기겠습니다'라는 구호아래 생활 정치인 이미지를 강조한 점도 눈길을 끌었다.