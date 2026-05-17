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더불어민주당 오인환 논산시장 후보와 윤금숙 논산시의원 후보가 손을 들어 지지자들에게 인사하고 있다.서준석
6·3 지방선거 논산시의원 가선거구(강경·연무·채운·연산·벌곡·양촌·가야곡·은진)에 출마한 더불어민주당 윤금숙(1-마) 후보가 16일 강경읍 계백로 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 세 결집에 나섰다.
이날 개소식에는 오인환 논산시장 후보를 비롯해 기호엽 충남도의원 후보, 서승필 논산시의원 후보, 국중숙 비례대표 후보, 서원 시의원과 지역 주민들이 참석해 선거사무소를 가득 메웠다.
윤 후보는 제9대 논산시의회 민주당 비례대표 의원으로 활동하며 생활 민원 해결과 지역 밀착형 의정활동을 이어왔다는 평가를 받아왔다. 이번 선거에서는 지역구로 출마해 재선 도전에 나섰다.
이날 현장에서는 윤금숙 후보의 '생활 정치' 이미지가 집중 부각됐다.
▲ 민주당 오인환 논산시장 후보 윤금숙 논산시의원 후보 선거사무소 개소식 축사 더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 16일 논산시 강경읍 윤금숙 논산시의원 후보 선거사무소 개소식에 참석해 축사를 하며 윤 후보의 생활밀착형 의정활동과 추진력을 강조하고 있다. ⓒ 서준석
오인환 논산시장 후보는 축사에서 "윤금숙 의원은 늘 현장을 다니며 시민들의 삶의 애환을 직접 듣고 해결하려 했던 사람"이라며 "움직이는 민원실이라는 표현이 가장 잘 어울리는 시의원"이라고 말했다.
이어 "이번 선거사무소는 강경과 연무, 채운, 은진, 가야곡, 양촌, 벌곡, 연산 주민들의 목소리가 모이는 생활 민원 상담실 역할을 하게 될 것"이라며 힘을 실었다.