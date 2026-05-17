오는 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 지방선거 논산시의원 가선거구(강경·연무·채운·연산·벌곡·양촌·가야곡·은진)에 출마한 더불어민주당 박노진(1-가) 후보가 17일 연무대 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 들어갔다. 이날 개소식에는 황명선 더불어민주당 의원(논산·계룡·금산)과 오인환 논산시장 후보를 비롯해 도·시의원 후보, 당원, 지지자들이 참석했다. 지역 정치권 안팎에서는 이날 행사를 두고 민주당 진영의 조직력을 보여주는 동시에, 연무권 표심 공략에 시동을 건 자리로 해석하는 분위기다. 박 후보는 개소식 인사말에서 자신을 "연무초등학교와 연무중학교, 연무대기계공고를 졸업하며 연무에서 자라고 연무가 키운 아들"이라고 소개했다. 이어 "오늘 문을 연 이 공간은 단순한 선거사무소가 아니라 주민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고, 지역의 미래를 함께 고민하는 변화의 출발점"이라며 "주민들의 든든한 방패가 되겠다는 각오로 이 자리에 섰다"라고 말했다. 두 아들을 키우는 가장이라는 점도 언급했다. 박 후보는 "고된 하루를 마치고 잠든 아이들의 얼굴을 바라볼 때마다, 우리 아이들이 살아갈 논산은 지금보다 더 희망찬 도시가 되어야 한다고 수없이 다짐한다"며 "내 아이가 살아갈 논산, 우리 이웃과 가족들이 대대손손 살아갈 연무와 논산을 위해 모든 것을 바쳐 헌신하겠다"라고 밝혔다. 중앙·지역 정치권과의 연계도 강조했다. 그는 "황명선 국회의원, 오인환 논산시장 후보와 함께 정부 정책과 발맞춰 논산 발전을 이끌겠다"며 "잘 듣고, 잘 보고, 제대로 일하는 유능한 대변인이 되겠다"라고 말했다. 행사장에서는 박 후보 발언이 이어질 때마다 박수와 환호가 나왔고, 일부 지지자들은 "연무의 아들", "젊은 일꾼" 등을 외치며 지지를 보냈다. 개소식 현장은 단순한 선거 행사를 넘어 지역 기반과 지지층 결집 정도를 가늠해보는 자리로도 읽혔다. 다만 지역 정치권 일각에서는 "행사 동원력과 실제 표심은 다를 수 있다"는 신중론이 나온다. 현장을 찾은 일부 주민들도 "연무를 잘 아는 후보가 지역 문제를 제대로 챙겨주길 바란다"면서도, 생활 밀착형 현안을 얼마나 구체적으로 제시하느냐가 중요하다고 입을 모았다. 이번 지방선거에서 논산시의회 구도를 가를 주요 승부처 가운데 하나로 꼽히는 연무·양촌·벌곡 지역에서, 박 후보가 내세운 '토박이론'과 '생활정치'가 실제 민심에 어떤 반향을 일으킬지 주목된다. 덧붙이는 글 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다. #지방선거 #논산시의원선거 #박노진 #연무발전 #더불어민주당 구독하기 6.3 지방선거 이전글 [뉴스피치 물음표] 종촌동 주민들의 가까운 조력자 "당신 곁에 박범종" 다음글 "움직이는 민원실에서 지역 일꾼으로"… 윤금숙 논산시의원 후보 개소식 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기