뉴스피치 김이연심 기자

민주당 박범종 세종시의원 후보는 종촌동의 가장 시급한 현안으로 '복합상권 활성화'를 꼽았다.세종 신도심 북부권의 중심 생활권인 종촌동은 안정적인 주거 환경으로 평가받지만, 그 이면에는 복합상권 침체와 생활 인프라 재정비라는 큰 숙제가 남아 있다. 이 과제를 정면으로 돌파하겠다고 나선 인물이 있다. 더불어민주당 박범종(45) 세종시의원 후보다.지난 12일 <뉴스피치 물음표>가 만난 박 후보는 인터뷰 내내 민주당 세종시당 대변인 시절 다져온 유연한 정무 감각과 특유의 친화력을 여과 없이 드러냈다. 감정평가사 출신인 그는 "종촌동의 실질적인 주거 환경 개선과 상권 활성화를 전문성으로 증명하겠다"며 당찬 포부를 밝혔다.박 후보의 가장 큰 강점은 '도시와 부동산 현장을 읽는 전문성'이다. 세종에서 태어나고 자란 그는 서울에서 대학을 마친 뒤, 비교적 이른 나이인 29세에 감정평가사 자격을 취득했다. 합격 후 서울에 안주하지 않고 고향으로 내려와 생업에 종사하며, 개발과 보상의 최전선을 직접 경험했다.어린 시절 넉넉지 못한 환경을 경험한 그는 사회적 약자와 서민의 삶에 더욱 민감했다. 감정평가사로 일하며 법원 감정과 토지 수용 보상 등 공적 업무를 수행하는 과정에서, 개발 이익은 토지 소유자에게 집중되지만 정작 영세 세입자들은 법적 보호를 받지 못하는 현실에 깊은 문제의식을 느꼈다. 박 후보는 "법과 제도로 해결되지 않는 사각지대를 현장에서 목격하며 정치의 필요성을 절감했다"며 "서민과 약자를 보호할 든든한 울타리를 만드는 일이 결국 정치의 몫이라고 생각했다"고 밝혔다.이후 세종 지역 청년 활동가들과의 인연을 통해 강준현 국회의원의 초선 선거 캠프에 합류하며 본격적인 정치 행보를 시작했다. 민주당 세종시당 청년위원장과 대변인을 거치며 당직자로서의 역량을 다진 그는 이번이 세 번째 선거 도전이다. 박 후보는 "이번 지방선거는 인생의 삼세판이라는 각오"라며 "종촌동 주민들을 위해 제가 가진 전문성과 진심을 모두 쏟아붓겠다"고 다짐했다.사실 박 후보는 이번 민주당 경선 과정에서 공천 심사 위원에서 직접 출마로 전환한 배경을 두고 당내 논란에 휩싸이기도 했다. 종촌동 지역 후보군이 잇따라 컷오프되며 공백이 생기자 위원직을 내려놓고 출마에 나선 점이 쟁점이 됐다. 이에 대해 박 후보는 "후보를 찾는 과정에서 고심 끝에 출마를 결단했으며, 그로 인한 논란과 오해는 온전히 제가 감당해야 할 몫"이라고 담담히 밝혔다. 이와 관련해 지역 정치권에서는 소란스러웠던 논란이 비교적 빠르게 안착한 배경으로, 박 후보가 보여준 당 안팎의 소통 능력과 조율 과정에서의 정무적 리더십이 일정 부분 작용했다는 평가도 나온다.