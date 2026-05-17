임병도

16일 부산 북구 '만덕지기 마을 축제' 현장에 참석한 하정우 민주당 후보이에 반해 더불어민주당 하정우 후보는 보수 진영의 내전이나 정치적 공방에 대한 직접적인 언급을 피하며, 자신의 전문성과 정책 비전을 강조하는 데 집중했습니다. 기성 정치인들과의 차별화를 꾀하며 실물 경제 전문가로서의 능력을 내세우는 전략으로 풀이됩니다.하 후보는 남은 선거 기간의 전략을 묻는 취재진의 질문에 "전략이라는 표현이 적절할지 모르겠지만, 결국 북구 주민들께서는 북구 발전을 어떻게 시킬 것인가를 가장 중요하게 생각하신다"라며 "AI 전환을 실행하는 것을 제가 직접 주민분들의 의견을 경청하면서 실행하고 실천하겠다"라고 밝혔습니다.자신의 경쟁력에 대해 하 후보는 "저는 일반적인 정치인과는 다르지 않느냐"면서 "정치를 하는 사람이 아니라, 항상 무언가를 만들어 왔다"라고 차별점을 짚었습니다. 이어 "우리 마을의 내일을 늘 챙겨왔듯이, 그런 취지로 충분히 북구에서도 성과를 낼 수 있다"고 자신감을 내비쳤습니다.하 후보는 구체적인 지역 발전 방안에 대해서도 상세히 설명했습니다. 그는 "실제로 북구 발전을 어떻게 시킬 건지에 대해, 제가 가지고 있는 전문성인 AI뿐만 아니라 첨단 과학 기술, 첨단 에너지, 그리고 인구 정책까지 포함한 많은 경험들을 활용할 것"이라며 "현재의 최첨단 기술들이 우리 주민들의 삶을 개선하고 경제와 산업을 발전시켜서, 북구를 가장 살기 좋은 곳으로 만들 수 있다는 것을 보여드리겠다"고 포부를 다졌습니다.인터뷰 말미, 무소속 한동훈 후보의 지지율 상승에 대한 대응 전략을 묻는 질문이 재차 나왔습니다. 이에 대해 하 후보는 "북구 주민들 그리고 북구 발전을 위해서만 집중한다"면서 "다른 분들의 지지율 이런 부분들은 제가 관여할 바가 아니다"라고 단호하게 선을 그었습니다. 경쟁 후보의 정치적 행보에 휩쓸리지 않고, 오직 지역 유권자와 정책에만 집중하겠다는 의지를 분명히 한 대목입니다.