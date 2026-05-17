김태흠후보캠프

국민의힘 김태흠 충남도지사 후보김태흠 후보는 결의 발언을 통해 재선 도전을 향한 강력한 의지를 피력했다.김 후보는 "이번 지방선거가 녹록지 않고 파고가 눈앞에 와있지만, 이 어려운 시기에 충남만큼은 우리 후보자들의 울타리가 되고 선봉에 서겠다"고 다짐했다.또한, "도지사 4년 동안 정말 열심히 일했다. 일꾼이 일 잘하면 다음에도 써야지 어찌 신참 일꾼을 쓰겠나"라며 "한 번 더 일할 수 있도록 힘을 모아달라. 비바람이 몰아쳐도 선대위 여러분의 믿음을 원동력 삼아 가장 앞장서서 싸우겠다"고 지지를 호소했다.이어 "거대 여당이 행정과 입법을 장악하고 사법부마저 흔드는 상황에서 지방 권력까지 독식하면 독재의 길로 간다. 충남에서 반드시 이를 막아내자"며 이번 선거의 정치적 의미를 강조했다. 한편, 이날 발대식에서는 더불어민주당 천안시장 경선에 참여했던 김미화 전 천안시의원이 공동선대위원장으로 합류해 임명장을 받아 눈길을 끌었다.