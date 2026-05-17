조용익 캠프

조용익 더불어민주당 부천시장 후보와 참석자들이 16일 선거대책위원회 발대식에서 ‘우리의 손으로 일 잘하는 지방정부’라고 적힌 현수막에 페인트를 묻힌 손바닥을 찍는 퍼포먼스를 하며 지방선거 승리를 다짐하고 있다.조용익 더불어민주당 부천시장 후보가 선거대책위원회 발대식을 열고 제9회 전국동시지방선거 승리를 위한 결의를 다졌다.조 후보는 16일 자신의 선거사무소에서 '용용캠프(조용익의 실용주의 캠프)' 선거대책위원회 발대식을 개최하고 선대위원들과 민주당 소속 부천 지역 시·도의원 출마자들이 참석한 가운데 지방선거 승리를 다짐했다.이번 선대위에는 각계각층 지역 인사들이 참여했으며, 1200여 명 규모로 구성됐다고 캠프 측은 밝혔다.이날 행사에는 부천 지역 국회의원인 서영석·김기표·이건태 의원과 원혜영 전 의원 등이 참석했다. 또한 조 후보와 당내 경선을 치렀던 서진웅·한병환·김광민 예비후보들도 함께 자리해 인사말을 전하며 선거 지원 의사를 밝혔다.조 후보 캠프 관계자는 이날 통화에서 "원팀으로 함께 승리하자는 메시지가 주를 이뤘다"며 "경선에 참여했던 후보들도 모두 함께해 의미 있는 자리였다"고 설명했다.조 후보와 경선을 치렀던 서진웅 예비후보는 기자와의 통화에서 "시민들은 누구보다 열심히 살아가고 있고 사회적 책임 앞에서도 진실되게 행동하고 있다"며 "선출직 공직자들은 시민들보다 더 열심히, 더 진실되게, 더 절실하게 일해야 한다고 이야기했다"고 말했다.이어 "민생과 약자를 위한 행정, 기회가 있는 사회를 만들기 위한 노력이 필요하다"며 "힘을 합쳐 부천의 변화를 완성해 나갔으면 좋겠다"고 밝혔다.정청래 대표와 한병도 원내대표, 추미애 경기도지사 후보, 정원오 서울시장 후보, 박찬대 인천시장 후보, 김경수 경남도지사 후보 등은 영상 축사와 축전을 통해 선대위 출범을 축하했다.행사에서는 참석자들이 '우리의 손으로 일 잘하는 지방정부'라고 적힌 현수막에 페인트를 묻힌 손바닥을 찍는 퍼포먼스를 진행하며 필승 의지를 다졌다.조 후보는 "이번 지방선거는 민생경제 회복과 시민 삶의 변화를 만들어가는 선거가 돼야 한다"며 "재선 시장의 경험을 바탕으로 부천의 발전과 시민 행복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.이어 "시민과 당원이 함께 정책을 만들어가는 지방정부의 모델을 만들겠다"고 밝혔다.한편 경쟁에 나선 국민의힘 곽내경 부천시장 후보 측 관계자는 이날 통화에서 "곽 후보는 지난 15일 선거사무소 개소식을 연 데 이어 16일에는 시·도의원 출마자들의 선거사무소 개소식 일정 등을 소화했다"며 선거운동 활동 상황을 전했다.