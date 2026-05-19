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공유부에 기초한 국민배당금 지급의 대표적 사례는 전남 신안군 등이 실시하는 햇빛바람연금이다.초과 이윤이냐, 초과 세수냐를 둘러싼 쓸데없는 공방은 정쟁을 업(業)으로 삼는 정치인들에게 맡겨두고, 나는 김용범 실장이 '배당'이라는 용어를 사용했다는 점에 주목하고자 한다. 주지하듯이 배당이란 주식회사에서 주주에게 기업 이윤을 보유 주식 수에 따라 분배하는 것이다. 그러니까 국민에게 배당금을 지급한다는 말은 '국민 모두의 것'이라고 해야 할 자산이 존재하고 그 자산에서 수익이 발생함을 전제한다.과연 이런 자산이 실제로 존재할까. 가만히 생각해 보면, 개인이나 개별 기업에 귀속시킬 수 없고 국민 모두의 것으로 돌려야 할 자산이 있다. 공기나 환경, 천연자원이 대표적이다. 이미 사유재산이 되어 버려서 국민 모두의 자산이라고 하기 어려워진 토지도 원래는 전체 사회 구성원의 자산이었다. 인류가 축적해 온 지식, 법률과 제도, 수많은 시민이 일상에서 창출하는 방대한 데이터 등의 사회적 자본도 개인이나 개별 기업이 아니라 국민 모두의 자산이라고 봐야 한다. 이와 같은 국민 모두의 자산은 공유부(Common wealth)라고 불린다.공유부에 대해서는 모든 국민이 동등한 권리를 갖는다고 보는 것이 옳다. 따라서 거기서 발생하는 수익도 모든 국민에게 똑같이 지급하는 것이 옳다. 김용범 실장이 자세히 설명하지 않았지만, 국민배당금이란 바로 이런 의미를 갖는 것이다. 공유부의 존재를 인정하는 사람들이 사유재산을 부정하는가 하면, 전혀 그렇지 않다. 오히려 그들은 개인의 노력과 자본으로 만드는 소득과 자산은 철저하게 만든 사람에게 귀속시켜야 한다고 믿는다. 그래서 그들은 해외 학계에서 자유지상주의자(Libertarian)로 분류된다.사실, 공유부에 기초한 국민배당금 지급은 김용범 실장이 말하기 전에 이미 한국 사회에서 시행되고 있다. 요즘 여러 지방자치단체에서 앞다투어 도입하고 있는 햇빛바람연금이 바로 그것이다. 이는 주민 모두가 공유부라는 것을 알고 있는 햇빛과 바람을 활용해 수익을 얻는 재생에너지 생산 업체의 초과 이윤을 일부 환수해서 주민 모두에게 똑같이 지급하는 배당금이다. 주지하듯이 햇빛바람연금은 국민의 반발을 초래하지 않으면서 에너지 전환을 이룰 수 있는 유력한 대안으로 환영받고 있다.