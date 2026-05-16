민경선후보캠프

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 16일 선거사무소에서 열린 선거대책위원회 발대식에서 참석한 시도의원 출마자들과 기념사진을 촬영하고 있다.이날 발대식에서 민주당 인사들은 현 고양시정에 대한 강도 높은 비판도 쏟아냈다. 참석자들은 "고양시가 지난 4년간 사실상 멈춰 있었다"고 입을 모으며, 숙원 사업 지연과 시정의 폐쇄성을 문제로 지적했다.김성회 의원은 "민경선 후보가 경선에서 경쟁했던 13명의 후보를 일일이 만나 설득해 갈등 없는 완벽한 원팀을 만들어냈다"며 "정치적으로도 보기 드문 통합의 리더십"이라고 평가했다. 이기헌 의원은 "지방정부의 비협조로 인해 지역 현안 사업들이 제대로 추진되지 못했다"며 "이번 선거는 정체된 고양시를 다시 움직이게 만드는 선거"라고 강조했다. 김영환 의원도 "도의원 시절부터 실력과 추진력을 검증받은 민경선 후보가 시장이 되면 고양시에 신명 나는 변화가 시작될 것"이라고 힘을 실었다.민경선 후보는 이날 자신의 핵심 메시지를 '행정 혁신'과 '소통'에 맞췄다. 그는 "이번 선거는 단순히 시장 한 명을 바꾸는 선거가 아니라 고양시 미래 100년의 방향을 결정하는 중대한 분수령"이라며 "불통과 무능으로 멈춘 시정을 과감하게 혁신하겠다"고 밝혔다.이를 위해 민 후보는 시장실을 청사 1층으로 이전하고, 주요 시정회의를 실시간 생중계하겠다는 공약을 제시했다. 폐쇄적인 행정 운영을 깨고 시민과 직접 소통하는 '열린 시정'을 만들겠다는 구상이다. 지방자치단체장이 시장실을 1층으로 옮기겠다고 공약한 것은 상징성이 크다는 평가가 나온다. 권위적인 행정 문화를 바꾸고 시민 접근성을 높이겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석되기 때문이다.민경선 후보는 또 "경기교통공사를 흑자로 전환한 경험과 추진력으로 고양시의 낡은 규제를 걷어내고 과감한 투자를 이끌겠다"고 밝혔다. 실제로 그는 3선 경기도의원과 경기교통공사 사장을 지내며 교통·행정 분야 전문성을 쌓아왔다는 평가를 받고 있다. 민주당 내부에서는 이를 두고 "정책 이해도와 행정 경험을 동시에 갖춘 실무형 후보"라는 평가도 나온다.