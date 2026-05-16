진보당 경기도당

-어떤 각오로 출마하셨는지?

-당선하려면 추미애(민주), 양향자(국힘) 등 막강한 후보를 넘어서야 하는데?

-거대 양당 중심 정치 구조를 비판해 왔는데, 구체적으로 어떤 내용인가?

- 기초 의원 2인 선거구 폐지와 3~5인 중대 선거구 확대를 요구하고 있는데, 어떤 이유인가?

홍성규 진보당 경기도지사 후보와 박화자(전국학교비정규직노동조합 경기지부 부지부장)경기도의원 비례대표 1번(왼쪽), 유매연(경기청년진보당 대학생위원장) 비례대표 3번. 진보당 기호 5번 강조 자세."당연히 당선하겠다는 각오로 나왔다. 내란 완전 청산과 민주주의를 위한 사회 대개혁이 필요한데, 이걸 가장 잘할 수 있는 정당은 진보당이다. 따라서 진보당의 약진과 도약은 이번 선거의 시대적 명령이라 볼 수 있고, 우린 그 명령에 화답해야 하는 입장이다. 또한 그 출발선은 가장 많은 유권자가 있는 경기도여야 한다.""막강한 후보라는 거는 저는 일종의 허상이라고 생각한다. 내란 정당 국민의힘은 사실 해산해야 할 정당이고, 민주당은 지난 4년의 경기 도정 평가 앞에서 겸허해야 한다. 좋은 평가 별로 없는 게 사실 아닌가? 또 안타깝게도 두 후보 모두 경기도 사람이 아니다. 조응천 개혁신당 후보를 포함해 4명의 후보 중 경기도에서 태어나고 자란, 경기 도민과 희로애락을 함께한 진짜 경기도 사람은 제가 유일하다. 저 홍성규가 2026년 대한민국과 경기도가 처한 이 시대적 명령에 가장 잘 부응하고 화답할 수 있는 막강한 후보라 생각한다. ""5천 만 민심을 정확하게 반영할 수 없는 구조라는 점에서 매우 바람직하지 못하다. 절대 다수 국민이 노동자이고 그중 많은 수가 비정규직인데, 거대 양 당 중 노동자 권익 제대로 대변하는 정당이 있는지 묻고 싶다. 다양한 국민의 민심을 정확하게 반영하는 게 민주주의 기본인데, 거대 양 당 중심 체제에서는 사실상 불가능하다. 다양한 민심을 대변할 다양한 정당 중심으로 정치 체계가 바뀌어야 한다.""다양한 민심이 정치에 반영돼야 한다는 건 충분히 말씀을 드렸고. 그래서 그나마 지금까지 투쟁해서 얻은 게 기초 의원을 한 선거구에서 2명 이상 뽑는 중선거구로 만든 것이다. 그런데 문제는 거대 양 당 체제다 보니 이마저도 거대 양 당 후보만 당선된다는 점이다. 2인 선거구래도 사실상 1인을 뽑는 소선거구와 다를 바 없게 된 것이다. 최소한 3인은 뽑아야 소수 정당 진입로가 생긴다. 2인 선거구를 3인 이상 선거구로 만들지 않는 국회의원들을 성토할 수밖에 없는 이유다."