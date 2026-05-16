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홍성규 진보당 경기도지사 후보, 인터뷰 장면진보당 경기도당
홍성규(51) 진보당 경기도지사 후보. 이번 선거는 그에게 9번째 도전이다. 화성시장, 국회의원(화성갑), 도지사... 3번은 야권후보 단일화 등을 위해 본선거 직전에 접었으니, 본선거만 치면 6번째 도전인 셈이다. 하지만 당선한 적은 단 한 번도 없다.
"반드시 당선한다는 각오로 나왔다. 도지사 후보 4명 중 경기도에서 태어나 자랐고, 지금도 뿌리 박고 사는 진짜 경기도 사람은 홍성규뿐이다."
'당선이 목표인가?'라는 물음에 그는 이렇게 답하며 "제가, 2026년 대한민국과 경기도가 처한 이 시대적 명령에 가장 잘 부응하고 화답할 수 있는 사람"이라고 덧붙였다.
홍 후보를 지난 15일 오전 수원에 있는 진보당 사무실에서 만났다. 박화자(전국학교비정규직노동조합 경기지부 부지부장) 경기도의원 비례대표 1번과 유매연(경기청년진보당 대학생위원장) 비례대표 3번이 인터뷰 자리에 배석했다.
홍 후보 등에 따르면 당 지지도 7% 정도는 나와야 진보당 비례대표가 한 명이라고 경기도의회에 입성할 수 있다.
비례 1번 박화자(54) 후보는 자신이 비정규직 노동자 대표라는 점을 강조하며 "비정규직 노동자 권익보호를 위해 출사표를 던졌다는 점을 적극적으로 알리며 한 표를 호소해, 당선하겠다"는 각오를 전했다. 비례 3번 유매연(31) 후보는 "등록금, 주거비 등 많은 경기도 대학생이 생활고에 시달린다"며 "대학생 대표가 도의회에 들어가야, 대학생을 비롯한 청년들에게 희망이 보인다는 점을 적극 알리겠다"고 밝혔다.
홍 후보는 경기도형 공공 돌봄 체계 구축과 예술인 기본소득 도입, 노동 부지사와 성평등 부지사직 신설, 폐기물 감량 정책 추진 등을 주요 공약으로 내세우고 있다.
삼성전자 노조 총파업 예고와 관련한 논란에 대해 홍 후보는 "일단 노동조합이 세워진 자체에 굉장한 경의를 표한다. 파업은 삼성 노동자들의 당연한 권리"라는 견해를 밝혔다. "행복해지려면 기호 5번 진보당을 기꺼이 선택하는 용기가 필요하다"며 경기 도민에게 지지를 호소했다.
다음은 홍 후보와 나눈 일문일답.
"내란 청산, 사회 대개혁 가장 잘할 수 있는 정당"