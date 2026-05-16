연합뉴스

더불어민주당 전재수(왼쪽 사진부터), 국민의힘 박형준, 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 14일 오전 부산 연제구 부산시선거관리위원회를 찾아 6·3 지방선거 부산시장 후보자 등록을 하고 있다.중앙선거관리위원회의 6.3 지방선거 재산 신고 결과를 보면, 부산시장 선거에서는 박형준 국민의힘 후보가 가장 많은 55억 원대 재산을 소유한 것으로 나타났다. 북구갑 보궐선거에선 한동훈 무소속 후보가 45억 원을 신고해 출마 후보자들 가운데 1위였다.광역단체장인 부산시장 선거, 보궐인 북구갑 선거 후보자들의 재산과 병역 등 자세한 정보는 중앙선관위 누리집에 현재 공개돼 있다. 16일 현재 등록 완료 기준으로 부산시장 선거에는 모두 3명이 출마했다. 재산 규모는 '박형준-정이한-전재수' 순이다. 모두 별다른 전과는 없다.더불어민주당 전재수(55) 부산시장 후보는 후보 가운데 가장 낮은 7억 1724만 원의 재산을 신고했고, 대부분은 배우자의 전세보증금(서울)과 부산 북구 아파트 금액이다. 자동차로는 2020년식 그랜저를 목록에 올렸다. 지난 5년간 세금 체납을 하지 않았고, 육군 병장(행정)으로 병역을 마쳤다. 그동안 입후보 횟수는 모두 6회였다.국민의힘 박형준(66) 부산시장 후보의 재산 신고액은 55억 2992만 원이다. 상당수는 엘시티 등 배우자 소유 아파트, 사무실 등이 차지했다. 자동차는 배우자가 2019년식 제네시스를 운행 중이다. 박 후보는 20만 원(장남)의 체납액을 고지하면서 현재는 0원이라고 밝혔다. 병역은 근시·부동시로 면제 처분, 입후보 횟수는 5회로 파악됐다.개혁신당 정이한(37) 부산시장 후보는 49억 7151만 원을 신고했다. 배우자와 지분을 공유하는 서울 용산구 아파트, 예금과 주식 등이 주를 이뤘다. 자동차는 2024년식 테슬라 3을 갖고 있다. 세금 체납은 없으며, 육군 병장(항공운항·관제) 만기 전역과 입후보 횟수 0회로 정보를 제출했다. 첫 정치 입문이 특징인데, 현시점 직책은 개혁신당 대변인과 부산시당 직무대행이다.