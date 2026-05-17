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26.05.17 11:59최종 업데이트 26.05.17 11:59
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지난 6일 뉴스피치 물음표에 답하고 있는 손인수 후보뉴스피치 김이연심 기자

6.3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 세종시의원 후보 경선에서 새롬동은 지역 정가의 초미의 관심사였다. 제3대 시의원을 지낸 '청년 정치인' 손인수 예비후보와 제4대 현역인 '여성 정치인' 김현옥 예비후보의 맞대결은 마지막까지 치열한 접전이 점쳐졌다. 그리고 그 승부의 마침표는 4년이라는 인고의 시간을 견디며 내실을 다져온 손인수에게 찍혔다. 지난 6일, 뉴스피치 물음표가 그를 만났다.

인터뷰 내내 치밀한 데이터와 현장 중심의 대안을 제시한 손 후보는, 철저하게 준비된 전략가로서의 면모를 유감없이 드러냈다. 과거의 성취에 안주하지 않고 "새롬동의 미완의 과제를 마침내 완성하겠다"는 그의 목소리에는 확신과 결연함이 실려 있었다.

손인수 후보와 세종의 인연은 2013년으로 거슬러 올라간다. 당시 서른둘의 청년이었던 그는 세종을 새로운 기회와 가능성이 있는 도시로 바라봤다. 정착 과정에서 아파트 입주와 관련한 여러 현안을 주민들과 함께 해결해 나가며 자연스럽게 지역사회 활동에 참여하게 됐다. 그는 "주민들과 함께 여러 문제를 해결하는 과정에서 시민 한 사람의 목소리가 제도와 행정 안에서 얼마나 중요한지 체감하게 됐다"며 "개인이 감당하기 어려운 문제일수록 공공과 정치의 역할이 필요하다는 점을 깊이 느꼈다"고 말했다.

그렇게 '현장의 해결사'로 시작된 그의 정치적 지향점은 명확했다. 손 후보는 2천 년 전 철학자 키케로와 동양의 맹자가 말한 민생의 안정을 언급하며, 정치인의 가장 큰 역할은 결국 "시민들의 먹고사는 문제를 해결하는 것"이라고 확언했다. 이어 "사회를 발전시키고 나아갈 방향을 개척하되, 그 과정에서 소외된 약자들이 뒤처지지 않도록 정책으로 보듬는 것이 정치의 본질"이라고 설명했다.

이러한 신념은 제3대 시의회 시절 산업건설위원으로 세종시의 기틀을 다지는 데 기여했고, 교육안전위원회에서는 장애 학생과 학부모의 목소리에 귀 기울이며 어울림 예술단 지원이나 장애인 체육센터의 세심한 비품까지 직접 챙기는 실천으로 나타났다.

손인수 세종시의원 후보가 ‘새롬동의 진짜 일꾼’을 내세우며 선거에 나섰다.뉴스피치 김이연심 기자

겉치레보다 내실, 새롬동과 세종의 미래

그가 진단하는 현재 세종시의 가장 시급한 과제는 행정수도의 완성과 재정 위기 극복을 위한 자족 기능 강화다. 특히 "반 토막 난 취득세와 보통교부세 감소, 5,000억 원을 넘어설 것으로 예상되는 지방채 등 심각한 세수 결손이 복지 사업에까지 영향을 미치고 있다"며, 그 직격탄이 된 상가 공실 문제를 날카롭게 짚었다. 손 후보는 대평동의 사례를 들어 초기 설계 당시의 과잉 공급이 2023년 기준 60%가 넘는 공실률을 초래한 원인이라고 분석했다. 따라서 이 문제를 단순한 시장 논리에 맡겨둘 것이 아니라, "상업 용지 공급 과정에 대한 점검과 함께 LH, 국회의원 등 관계기관과 협력해 상권 활성화에 적극 기여하겠다"는 입장을 피력했다.

이처럼 도시의 자족 기능을 확충하고 상권 활성화를 이끌기 위해 그는 차기 의회에서 산업건설위원회 활동을 희망하고 있다. 이를 위해 서울 성수동의 창업 생태계뿐만 아니라 프랑스 마레 지구의 문화예술 중심 도시 재생, 독일 함부르크 하펜시티의 공공 주도 장기 계획 등을 눈여겨보고 있으며, 현장 분석을 통해 세종시 맞춤형 모델을 전문가들과 함께 구축해 나가겠다고 전했다.

지역구인 새롬동을 향해서는 '미완의 과제'를 반드시 책임지겠다는 약속을 건넸다. 가장 먼저 해결하고 싶은 현안은 과거 행복청과 LH의 계획 변경으로 누락되었던 중심 생활권 기능을 되찾는 일이다. 구체적으로는 현재 잔디광장 부지에 '새롬 체육문화복합센터'를 건립하는 것으로, "과거 연구 용역을 통해 이미 높은 경제성과 학군 밀집 지역으로서의 뛰어난 입지 가치를 증명한 바 있다"고 설명했다. 여기에 더해 설계 단계부터 반영된 새롬동만의 여성 특화 권역을 내실화하여, "아이와 어르신, 장애인 등 모든 약자가 안전하게 누릴 수 있는 복합 문화 공간으로 확장하겠다"는 포부도 덧붙였다.

그는 평소 가슴에 새긴 '검이불루 화이불치(儉而不陋 華而不侈)'의 미학처럼 검소하나 '누추하지 않고 화려하나 사치스럽지 않은' 내실 있는 정치를 지향한다고 밝혔다. 원칙을 지키는 날카로운 문제의식과 현실을 유연하게 풀어가는 지혜의 균형을 잡겠다는 다짐이다.

마지막으로 꼭 하고 싶은 말을 물었더니 손 후보는 기다렸다는 듯, 국가 균형 발전이 단순한 지방 시혜가 아닌 수도권 일극 체제의 한계를 극복하기 위한 대한민국의 생존 전략임을 역설했다. "세종시를 다극 체제의 중심인 행정수도로 완성해 포용적 성장의 가치를 실현하는 데 자신의 모든 역량을 매진하겠다"고 말했다. 그의 확신에 찬 목소리에서 그가 그려갈 세종의 미래는 물론, 정치인으로서 더욱 성장해 갈 손인수의 미래에 대한 기대도 함께 읽혔다.

[대담·글 정리: 김이연심, 이유미 기자]
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #세종시의회 #손인수 #새롬동 #뉴스피치

6.3 지방선거
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