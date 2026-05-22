록산 원버그 윌슨 제공

"팀이 (광주에서의) 잔혹함을 직접 겪고 그 기억을 가진 채 집(미네소타)으로 돌아왔다니 마음이 아픕니다. 이런 일은 (올해 초 미네소타의) 미니애폴리스에서도 일어났습니다. 사람들이 정부에 의해 살해당했죠. 우리는 실수와 역사를 통해 배워야 하는데, 현실은 그렇지 않네요."

미국 평화봉사단 자격으로 한국에 머문 팀 원버그(맨 왼쪽)가 한국인 동료들과 식사하는 모습. (AI로 화질 개선)고인이 된 친구의 46년 전 인터뷰 영상을 본 케빈 또한 잔혹했던 국가폭력에 큰 충격을 받은 듯 한동안 말을 잇지 못했다. 겨우 입을 뗀 그는 "정말 충격적"이라고 운을 뗐다. 케빈은 "팀은 정말"이라며 "(학창 시절에도) 그는 항상 저를 위해 나서줬다. 그래서 팀이 한국 사람들을 위해 나섰다는 점이 한편으로 전혀 놀랍지 않다"고 말했다.취재진은 케빈에게 팀의 이름이 곳곳에 새겨진 '외무부 기밀문건' 또한 내보였다. 팀은 평화봉사단 동료 데이비드 돌린저와 5·18 직후 서울로 이동해 또 다른 동료들에게 증언과 자료를 건넸고 이 자료를 받은 이들은 1980년 7월 스웨덴으로 건너 가 외신보도를 이끌었다. 이 때문에 신군부가 장악한 한국 정부의 반응은 마치 "폭탄"(제임스 메이어 당시 평화봉사단장의 표현)과 같았고 이러한 상황이 문서 곳곳에 남아 있다. 특히 한국 정부는 팀이 증언을 부인하도록 평화봉사단 본부 측을 압박하기도 했다.케빈은 "46년 전 그런 식으로 행동한 한국 정부의 모습을 보니 정말 어처구니가 없지만, 지금 우리 (미국) 정부도 그러고 있다"며 "역사를 다시 쓰려고 한다. 자신들이 들려주고 싶은 방식대로 역사를 바꾸려는 것이다. 정말 두렵고 무서운 일"이라고 지적했다.케빈이 살고 있는 미네소타는 올해 초 미국 이민세관단속국(ICE)에 의한 국가폭력으로 1980년 5월 광주와 비슷한 참상을 겪었다. 케빈은 자신과 팀의 고향인 미네소타와 팀의 또 다른 고향인 광주를 연결 짓기도 했다.