▲
2026년 5월 15일 베이징 중난하이 정원을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 시진핑 중국 국가주석과 함께 기념 촬영을 하고 있다. AP/연합뉴스
'5B·3T+AI' 프레임은 어떻게 작동했나
CSIS(전략국제문제연구소) 중국경제비즈니스 선임 고문 스콧 케네디는 회담 2주 전 베이징을 직접 방문하여 중국 관리·기업인·외국 정부 관계자들을 인터뷰한 뒤, 5월 7일 CSIS 공개 기자 브리핑에서 이번 회담의 의제 구조를 '5B·3T+AI'로 명명했습니다.
미국이 강조하는 5B는 보잉(Boeing), 소고기(Beef), 대두(Beans), 무역위원회(Board of Trade), 투자위원회(Board of Investment)입니다. 중국이 강조하는 3T는 대만(Taiwan), 관세(Tariffs), 기술(Technology)입니다. 그리고 양측 모두에 해당하는 AI 거버넌스(AI Governance)가 추가 의제로 부상했습니다.
이 프레임은 회담이 끝난 지금 돌아보면 매우 정확했습니다. 미국은 5B를 얻으러 갔지만 보잉 200대는 구두 약속에 그쳤고, 중국은 3T를 지켰습니다. 대만에 대한 미국의 입장은 변화 없이 유지됐고, 관세 문제는 트럼프 본인이 "논의하지 않았다"고 밝혔으며, 기술 — H200 반도체 수출 통제 — 은 양자 회담에서 아예 의제가 되지 않았습니다. 케네디가 별도로 강조한 AI 거버넌스는 공동성명이 아닌 베센트 재무장관의 CNBC 인터뷰 발언 수준에서 그쳤습니다.
1. 반도체... 미국은 허용했고, 중국은 굳이 사지 않는다
이번 회담에서 시장이 가장 주목한 의제는 엔비디아 H200의 대중국 수출 허가 프레임워크였습니다. 로이터는 회담 개막 당일인 14일 단독 보도를 통해 미국 상무부가 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, JD닷컴 등 약 10개 중국 기업을 화이트리스트로 지정하고 기업당 연간 최대 75,000개의 H200 구매를 조건부 허용했다고 전했습니다. 엔비디아 CEO 젠슨 황은 트럼프 대통령의 전화를 받고 알래스카에서 에어포스원에 막판 합류하며 이번 의제의 무게를 상징적으로 보여줬습니다.
그러나 결말은 시장의 기대와 정반대였습니다. 트럼프는 에어포스원에서 직접 인정했습니다. "중국은 (H200 칩을) 사지 않기로 선택했다. 그들은 자국 기술을 개발하려 한다." 그리어 무역대표부 대표는 "칩 수출 통제 문제는 양자 회담에서 전혀 논의되지 않았다"라고 확인했습니다.
중국 내 반응은 더욱 흥미롭습니다. 15일 오전 신랑재경(新浪财经), 차이롄사(财联社), 퉁화순(同花顺) 등 다수의 중국 미디어가 H200 허가 관련 보도를 게재했다가 수 시간 만에 일제히 삭제했습니다. SNS에서는 "당국이 전면 삭제를 지시했다"는 내용이 급속도로 퍼졌습니다. 중국 당국은 H200 담론 자체를 공개 영역에서 제거하고 있습니다. 중국 내 AI 자주화 정책과 H200 구매가 구조적으로 충돌하기 때문입니다.
관차자왕(观察者网)의 분석은 핵심을 찌릅니다. "예전에는 중국이 엔비디아에게 칩을 팔아달라고 했지만, 이제는 미국이 중국에게 칩을 사달라고 하는 구조로 역전됐다." H200 1세트(8카드 모듈)의 중국 판매가는 140만 위안(약 2억 8,000만 원)에 달하며 여기에 25% 수익 귀속 조건까지 붙습니다.
화웨이의 어센드 910C·910D 생태계가 자리를 잡아가는 상황에서, 중국 기업들에게 H200은 더 이상 필수재가 아닙니다. 블랙웰(Blackwell) B100·B200·B300은 이번 협상에서도 양보되지 않았습니다. 미국의 기술 초격차 유지 전략은 유지됐지만 그 아래에 있는 H200 허용은 정작 아무도 사지 않는 카드가 됐습니다.