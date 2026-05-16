이충후 후보 sns갈무리

국민의힘 이충우 여주시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 후보 등록을 마치고 본격적인 재선 가도에 돌입했다.국민의힘 이충우 여주시장 후보가 14일 여주시선거관리위원회에 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.이 후보는 후보 등록 직후 발표한 메시지를 통해 "여주의 중단 없는 발전을 위한 본격적인 여정의 첫발을 내딛는다"며 "지난 4년간 다져온 기반 위에 여주의 미래 100년을 설계하겠다"고 밝혔다.이 후보는 특히 시정의 연속성을 강조했다. 그는 "행정의 연속성이 있어야 여주가 더 빠르게, 더 크게 도약할 수 있다"며 "장황한 말보다 확실한 성과와 추진력으로 보여드리겠다"고 말했다.이어 재선 도전과 함께 추진할 핵심 방향으로 ▲남한강 중심 체류형 관광도시 조성 ▲기업 유치와 일자리 창출 ▲차별 없는 복지공동체 구축 등을 제시했다.이 후보는 "남한강 중심의 체류형 관광도시 완성으로 여주의 가치를 높이겠다"며 "기업 유치와 일자리 창출로 활력 넘치는 경제 도시를 만들겠다"고 밝혔다.또 "누구도 소외되지 않는 따뜻하고 차별 없는 복지공동체를 일구겠다"며 "더 낮은 자세로 시민의 작은 목소리에도 귀 기울이며 시민 행복과 지속 가능한 발전을 위해 모든 행정 경험과 열정을 쏟아붓겠다"고 강조했다.이 후보는 마지막으로 "시작한 사람이 마무리 짓겠다"며 "검증된 능력과 강한 추진력으로 더 멋진 여주를 시민 여러분께 안겨드리겠다"고 말했다.