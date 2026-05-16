기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.16 11:37최종 업데이트 26.05.16 11:37
원고료로 응원하기
국민의힘 이충우 여주시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 후보 등록을 마치고 본격적인 재선 가도에 돌입했다.이충후 후보 sns갈무리

국민의힘 이충우 여주시장 후보가 14일 여주시선거관리위원회에 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.

이 후보는 후보 등록 직후 발표한 메시지를 통해 "여주의 중단 없는 발전을 위한 본격적인 여정의 첫발을 내딛는다"며 "지난 4년간 다져온 기반 위에 여주의 미래 100년을 설계하겠다"고 밝혔다.

이 후보는 특히 시정의 연속성을 강조했다. 그는 "행정의 연속성이 있어야 여주가 더 빠르게, 더 크게 도약할 수 있다"며 "장황한 말보다 확실한 성과와 추진력으로 보여드리겠다"고 말했다.

이어 재선 도전과 함께 추진할 핵심 방향으로 ▲남한강 중심 체류형 관광도시 조성 ▲기업 유치와 일자리 창출 ▲차별 없는 복지공동체 구축 등을 제시했다.

이 후보는 "남한강 중심의 체류형 관광도시 완성으로 여주의 가치를 높이겠다"며 "기업 유치와 일자리 창출로 활력 넘치는 경제 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

또 "누구도 소외되지 않는 따뜻하고 차별 없는 복지공동체를 일구겠다"며 "더 낮은 자세로 시민의 작은 목소리에도 귀 기울이며 시민 행복과 지속 가능한 발전을 위해 모든 행정 경험과 열정을 쏟아붓겠다"고 강조했다.

이 후보는 마지막으로 "시작한 사람이 마무리 짓겠다"며 "검증된 능력과 강한 추진력으로 더 멋진 여주를 시민 여러분께 안겨드리겠다"고 말했다.
#여주시 #이충우

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박정훈 (friday76) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1563 첫화부터 읽기>
이전글 민주당 강병덕 후보 선대위 출범… "하남 대전환 원팀 구축"