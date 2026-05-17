이병호

인천시 미추홀구 석바위 사거리에 2026 인천시교육감 임병구 후보와 도성훈 후보의 대형 홍보 현수막이 선거사무소 벽에 나란히 걸려있다. 임병구 후보 현수막에는 '학생의 하루를 바꾸는 교육감, 진짜 민주 진보 교육감'이라 쓰여있고, 도성훈 후보 현수막에는 '공약이행률99.1%,일 잘하고 따듯한 현 인천시교육감'이라고 쓰여있다.4월 26일 치 인천일보는 인천시민 2명 중 1명은 인천시교육감 선거 '부동층'으로 나타나 이들의 표심이 향후 선거에 결정적 변수가 될 전망이라고 했다. 지난 26일 인천일보가 여론조사 전문기관 ㈜한길리서치에 의뢰해 진행한 여론조사 결과, 부동층 비율이 49.7%로 나온 것이다.이번 여론조사는 지난 4월 23~25일 사흘간 인천에 거주하는 만 18세 이상 남녀 808명을 대상으로 진행했다(95% 신뢰수준에 오차범위는 ±3.4%p다.) 도성훈 현 인천시교육감 지지율이 23.9%로 1위를 차지했고 이대형 9.5%, 임병구 6.7%의 순이었다(자세한 내용은 인천일보 및 중앙선거여론조사심의위원회 누리집 참조). 최근 인천의 중도보수 후보들은 이대형 후보로 단일화를 이루어, 진보 진영이 도성훈 후보와 임병구 후보로 나누어짐에 따라 2026 인천시 교육감 선거 결과는 어떻게 될지 그 누구도 정확히 가늠하기 어렵게 됐다.이번 인천 사례에서 보듯이 진보와 보수를 막론하고 2026 선거 및 향후 선거에서 단일화 과정에서 약속을 어기고, 오랜 재임을 토대로 재선 또는 삼선 출마를 결심하는 후보가 나타날 가능성이 크다 하겠다. 이는 대통령이나 국회의원 그리고 시.도지사 및 군수, 구청장 등 지자체장들의 경우도 동일하다.학급 담임교사는 학급 학생들의 교육과 학급 운영에 큰 영향을 미친다. 학교장의 중요성 역시 물론이다. 학급이나 학교와 규모 면에서 비교가 되지 않게 큰 시와 도의 교육을 책임지는 교육감의 중요성은 두말할 필요가 없이 매우 크고 중요하다. 국가 교육에서 시.도교육감은 규모 면에서 교육부장관이나 국가교육계획위원회 위원장 다음으로 크고 중요한 역할을 담당하고 있다.이번 2026 지방선거를 앞두고 유권자들이 시·도 지자체장들과 보궐 국회의원 선거뿐만 아니라 교육감 후보에 대해 더욱 많은 관심을 가지고, 누가 적합한 인물인지 사전 판단하고 투표소로 갈 필요가 여기에 있다. 교육은 백년대계란 말의 의미를 깊게 생각할 필요가 여기에 있다.