▲2026 민주진보교육감후보 교육대전환 공동공약 기자회견 수도권 세 후보
2026 민주진보교육감후보 교육대전환 공동공약 기자회견에 왼쪽 부터 정근식 서울시 교육감 후보, 임병구 인천시 교육감 후보, 안민석 경기도 교육감 후보가 교육대전환을 위한 다짐과 구호를 외치고 있다.이재윤
기사에서 언급하고 있는 인물은 도성훈 현 인천시 교육감이자 2026 인천시 교육감 후보이다. 도성훈 교육감은 2018년 민주진보 단일화 후보로 교육감에 첫 당선 후, 2022년 민주진보 단일 후보로 재출마하여 재선된 뒤, 2026년 5월 인천시 교육감 후보 등록까지 8년 연속 교육감직을 수행해오고 있다.
작게는 이번 선거에서 크게는 향후 시·도교육감 선거에서 더욱 나은 또는 좋은 교육감이 선출되기 위해서는 도 교육감이 이번 기자회견에 참여할 수 없었던 이유에 대해 좀더 구체적으로 살펴볼 필요가 있다. 이번 공동 기자회견에 주최 측이 밝힌 도 교육감이 참석하지 못하게 된 대표적인 이유는 도 교육감이 인천시 교육감 민주진보 단일 추진위에 참여하지 않았다는 이유이다. 이에 도 교육감은 어떤 반박도 하지 안 했으며, 주최 측의 공동기자회견 참석 불허를 수용하였다.
도성훈 인천시 교육감이 2026 인천시 교육감 민주진보 단일화 추진위에 참여하지 못한 이유는 여러 요인이 있을 수 있지만, 대표적인 것으로 2022년 재선 민주진보 단일화 과정에서 재선만 하고 3선은 불출마하기로 약속한 것을 들 수 있다. 이 약속은 2022년 민주진보 단일화 과정 중 인천시 교육감 접견실에서 이루어졌는데, 당시 여러 사람이 함께 있었고, 또 이때 촬영한 기념사진도 현재 있다.
지난해 12월 9일 인천 민주진보 교육단체와 인사들은 단일화 추진위 조직에 앞서 인천 YWCA 대강당에서 '인천교육 뱃머리, 여전히 학생 아닌 다른 곳 향해 있어'란 주제로 인천교육 민선 3-4기 정책평가 종합 토론회를 열었다. 이때 토론회 주최 측은 보다 교육적이고 효과적인 토론회 개최를 위하여 도성훈 교육감 측에 토론회 참석을 요청하였으나, 도성훈 교육감은 거부하고 불참했다(오마이뉴스. 25.12.10. "인천교육 뱃머리, 여전히 학생 아닌 다른 곳 향해 있어"
https://omn.kr/2gc8r).
2026년 4월 7일 인천시 교육감 민주진보 단일화 추진위는 인천 전교조 사무실에서 1차 회의를 시작으로 총 4차례의 회의와 검증 토론회를 하는 등 인천시 교육감의 민주진보 단일화를 위해 많은 노력을 했다. 특히 추진위는 도성훈 후보 측이 추진위에 후보 등록을 하지 않자, 상임대표와 집행위원장이 세월호 참사 추모행사에 직접 찾아가 요청을 하는 등, 추진위에 합류를 적극 권유 요청하였다. 그러나 도 교육감은 끝내 추진위가 제시한 등록 마감일까지 참여하지 않았다. 이에 인천시 교육감 민주진보추진위는 한 번 더 교육감 측에 등록 기회를 주는 연장 조처를 했지만, 역시 연장조치에도 도 교육감은 응하지 않았다.