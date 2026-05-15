이상일 캠프

국민의힘 이상일 용인특례시장 후보는 14일 선거 사무소에서 사단법인 용인시어린이집연합회(회장 이명금) 임원진들과 간담회를 갖고 보육현장의 어려움을 덜어주는 시 차원의 지원방안을 강구하겠다고 밝혔다.국민의힘 이상일 용인특례시장 후보는 14일 선거 사무소에서 사단법인 용인시어린이집연합회(회장 이명금) 임원진들과 간담회를 하고 보육 현장의 어려움을 덜어주는 시 차원의 지원 방안을 강구하겠다고 밝혔다.용인시 어린이집 연합회는 보육 관련 행정 업무 간소화와 보육 교직원의 처우 개선 등을 요청했다.이 후보는 "현재 용인이 추진 중인 반도체 프로젝트가 성공하면 세수가 크게 증대될 것이므로 어린이집은 물론 시민 각층에 대한 투자를 과감하게 확대하겠다"라고 했다.이 후보는 "장애아 전문 어린이집 신설과 특수학교 신설이 필요하다고 본다"며 "어린이집에 다니는 외국인 아이들에 대한 지원도 검토하는 등 제안사항을 심도 깊게 살펴보겠다"라고 했다.이 후보는 "용인 첫 재선시장이 되면 빠른 시일내에 간담회를 열고 구체적인 실현방안 등을 논의하자"고 했다.