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26.05.15 18:59최종 업데이트 26.05.15 18:59
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국민의힘 이상일 용인특례시장 후보는 14일 선거 사무소에서 사단법인 용인시어린이집연합회(회장 이명금) 임원진들과 간담회를 갖고 보육현장의 어려움을 덜어주는 시 차원의 지원방안을 강구하겠다고 밝혔다.이상일 캠프

국민의힘 이상일 용인특례시장 후보는 14일 선거 사무소에서 사단법인 용인시어린이집연합회(회장 이명금) 임원진들과 간담회를 하고 보육 현장의 어려움을 덜어주는 시 차원의 지원 방안을 강구하겠다고 밝혔다.

용인시 어린이집 연합회는 보육 관련 행정 업무 간소화와 보육 교직원의 처우 개선 등을 요청했다.

이 후보는 "현재 용인이 추진 중인 반도체 프로젝트가 성공하면 세수가 크게 증대될 것이므로 어린이집은 물론 시민 각층에 대한 투자를 과감하게 확대하겠다"라고 했다.

이 후보는 "장애아 전문 어린이집 신설과 특수학교 신설이 필요하다고 본다"며 "어린이집에 다니는 외국인 아이들에 대한 지원도 검토하는 등 제안사항을 심도 깊게 살펴보겠다"라고 했다.

이 후보는 "용인 첫 재선시장이 되면 빠른 시일내에 간담회를 열고 구체적인 실현방안 등을 논의하자"고 했다.
#용인시 #이상일

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