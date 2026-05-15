기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.15 18:54최종 업데이트 26.05.15 18:54
원고료로 응원하기
국민의힘 주광덕 남양주시장 후보가 15일 후보 등록을 마치고 본격적인 본선 행보에 돌입했다.주광덕 캠프

국민의힘 주광덕 남양주시장 후보가 15일 후보 등록을 마치고 본격적인 본선 행보에 돌입했다.

주 후보는 등록 직후 "시민의 명령을 무겁게 받들어 미래형 자족도시의 완성을 오직 시민과 함께 하겠다"고 밝혔다.

주 후보는 민선 8기 재임 기간 주요 성과로 ▲1,000병상 규모 종합병원 유치 ▲400병상 혁신형 공공의료원 유치 ▲약 3조 3천억 원 규모 기업 투자 유치 ▲GTX-B를 포함한 '10개 철도시대' 추진 등을 제시했다.

그는 "정치의 시작도 시민이고 완성도 시민"이라며 "진정한 시민 후보 주광덕은 74만 남양주 시민 모두의 상상을 현실로 실현시키는 도시를 책임지고 만들겠다"고 말했다.

이어 "정치의 시작도, 완성도 시민과 함께라는 마음으로 끝까지 시민 곁에 있겠다"라며 "상상 그 이상의 남양주를 압도적 성과로 완성해 100만 메가시티 남양주의 새 역사를 쓰겠다"라고 밝혔다.

주 후보는 앞으로 별내동 교통환경 개선 정책협약 등 민생 현장을 중심으로 시민 접점을 넓혀간다는 계획이다.
#남양주 #주광덕

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박정훈 (friday76) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1559 첫화부터 읽기>
이전글 추미애·성수석, 이천 스마트농업 현장 방문… "광역-기초 원팀 공조"