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26.05.15 18:08최종 업데이트 26.05.15 18:09
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서남권 조국혁신당 용인지역위원장이 15일 오후 용인시청 브리핑룸에서 현근택 더불어민주당 용인시장 후보와 공동 기자회견을 열고, 선거 불출마 선언과 함께 현근택 후보에 대한 지지를 공식화했다.박정훈

서남권 조국혁신당 용인지역위원장이 15일 오후 용인시청 브리핑룸에서 현근택 더불어민주당 용인시장 후보와 공동 기자회견을 열고, 선거 불출마 선언과 함께 현근택 후보에 대한 지지를 공식화했다.

서남권 용인지역위원장은 "지금 용인은 반도체 클러스터 미래를 둘러싼 거대한 기로에 서 있는 만큼 개혁 세력이 분열하는 것은 시민에 대한 가장 큰 죄"라며 "이에 조국혁신당 용인시장 선거 불출마를 결정했으며 현근택 더불어민주당 후보를 단일 시장 후보로 지지함을 엄숙히 선언한다"고 밝혔다.

특히 서 지역위원장은 현근택 후보를 지지하는 세 가지 이유로 '시민의 명령', '시대의 요구', '정책의 일치'를 꼽으며, "오늘은 '용인 대통합의 날'로, 오는 지방선거에서 시민의 손으로 '새로운 용인 시대'를 활짝 열어달라"고 강조했다.

서남권 조국혁신당 용인지역위원장이 15일 오후 용인시청 브리핑룸에서 현근택 더불어민주당 용인시장 후보와 공동 기자회견을 열고, 선거 불출마 선언과 함께 현근택 후보에 대한 지지를 공식화했다.박정훈

이에 현근택 더불어민주당 용인시장 후보는 서 지역위원장의 헌신과 결단에 깊은 존경과 감사를 표하며 지지 선언을 전격 수용했다.

현근택 용인시장 후보는 "조국혁신당의 '국힘 제로'와 저희 민주당의 '내란 잔재 청산'은 동전의 양면"이라며 "내란 잔재 청산을 위해 용인에서 반드시 이겨야 한다"고 힘주어 말했다.

이어 "조국혁신당의 주거권보장 및 자치권보장 공약은 제가 약속한 '청년 신혼주택 5천 세대의 임대주택', '소확행' 등 생활밀착형 공약들과 본질적으로 맞닿아 있고, 민주당의 기본 방향과 일맥상통한다"고 덧붙였다.

끝으로 현근택 용인시장 후보는 "용인 시민들의 요구는 우리 민주개혁 세력이 하나가 돼 지방 정부를 교체하라는 것"이라며 "이를 엄중히 받아들여 반드시 용인시장 교체를 이뤄 내란 잠재 세력을 몰아내고, 지방 정부 정상화와 부패 청산을 실현해 내겠다"고 각오를 다졌다.

한편, 서 후보는 당내 조율과정 등을 묻는 기자의 질문에 "당대표와 상의한 뒤 대승적인 결단을 내린 것"이라며 "현 후보는 오랫동안 지켜본 결과 업무 추진 능력이 뛰어나고, 정당 정책의 방향도 결이 같다고 판단했다"고 말했다.
#용인시 #현근택

6.3 지방선거
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