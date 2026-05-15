조정훈

15일 오후 대구 수성구 두산동 수성못 인근에서 열린 주민상가번영회 소통 간담회에서 김부겸 캠프에 합류한 이진훈 전 수성구청장이 김 후보에게 꽃다발을 건넨 후 포즈를 취하고 있다.김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 선거대책위원회에 국민의힘 당원들이 탈당하고 지지를 선언한데 이어 보수 정치권 인사들의 합류가 이어지고 있다.국민의힘 소속으로 대구 수성구청장에 도전했던 이진훈 전 수성구청장이 15일 김부겸 캠프에 합류해 공동선거대책위원장 겸 시민권익특별위원장에 위촉됐다.이 전 구청장은 경북 상주 출신으로 대구시청 기획관리실장과 문화체육관광국장을 역임하고 재선 수성구청장을 지냈다. 그는 도시행정과 지역개발 분야에서 오랜 행정 경험을 쌓았다.그는 이번 지방선거를 앞두고 국민의힘 수성구청장 후보에 출마했으나 경선에서 김대권 현 구청장에 밀려 후보가 되지 못하자 김부겸 후보를 지지했다.이 전 구청장은 이날 오후 수성못 인근에서 열린 주민·상가번영회 소통 정책간담회를 마련해 주민들이 정책건의문을 김 후보에게 전달하도록 하는 역할을 하기도 했다.간담회에서 상인들은 김 후보에게 수성못 일대를 비슬산관광지, 화원관광지에 이은 '대구 3호 관광지'로 지정해 줄 것과 미니 모노레일인 무인괘도차량 '스카이택시' 설치, 관광지 내 건축규제 완화, 관광특구 지정 등을 요청했다.김 후보는 "수성못을 장기적으로 유원지가 아닌 관광지로 탈바꿈해 대구의 명소로 만들겠다"며 "수성못을 대구의 석촌호수로 만들어 많은 관광객들이 올 수 있도록 노력하겠다"고 말헸다.이 전 구청장은 "지금 대구에 부는 바람이 심상치 않다. 이제 좀 대구가 변해야 된다. 대구도 건강한 변화를 이루어야 한다는 말씀들이 많다"면서 "김부겸 후보가 수성못을 세계적인 관광명소로 만들고 억눌린 시민 권익을 지켜낼 적임자라고 판단했다. 이번 선거가 대구의 침체를 벗어날 수 있는 마지막 기회라는 생각으로 김 후보를 선택할 수 있도록 힘을 보태겠다"고 말했다.이날 한공식 전 국회사무처 입법차장과 최재왕 전 대구신문 사장도 김부겸 후보 캠프에 공동선대위원장으로 합류했다.한 전 차장은 경북 경주 출신으로 영남대 법정대를 졸업하고 국회 의사국장과 입법차장 등을 역임했다. 최 전 사장은 경북 고령 출신으로 전 매일신문 부국장을 지내고 한국물문화연구소 이사장, 대구신문 사장을 지낸 언론인 출신이다.앞서 지난 13일에는 보수정당 소속으로 국회의원을 지낸 최현숙·강효상 전 의원과 김현기 전 경상북도 행정부시장이 공동선대위원장으로 합류했다.또 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속인 김종민(무소속·3선) 의원도 공동선대위원장을 맡아 '대구 AI 로봇도시' 추진에 힘을 실었다.김종신 전 새누리당 대구 북구갑 지역위원장도 합류해 지식인 미래정책자문 시민선거대책위원회 상임대표로 위촉됐다.김 상임대표는 영진전문대 사이버대학 부총장을 지내는 등 지역 교육계와 시민사회, 정책 네트워크를 두루 아우르는 역할을 맡는다.이들 외에도 박명흠 전 대구은행장 직무대행, 서상인 전 대경ICT산업협회장, 황길정 한국대학창업협회장, 안선희 릴리커버(K-뷰티테크기업) 대표 등도 김부겸 후보 지지를 선언하고 캠프에 합류했다.이처럼 보수인사들의 김 후보 캠프 참여에 김 후보 측 관계자는 "진영을 넘어 대구의 미래와 발전을 위해 힘을 모으는 흐름이 이어지고 있다"며 "대구 경제와 미래 먹거리, 시민 삶의 변화를 실제 성과로 이어낼 수 있는 준비된 시정을 만들어가겠다"고 밝혔다.한편 지난 6일 국민의힘 책임당원 347명이 탈당하고 김 후보를 지지한데 이어 지난 지난 10일에는 일반당원과 책임당원 1325명이 탈당해 김 후보를 지지했다. 이들 외에도 국민의힘 소속 당원들의 지지선언이 계속 이어질 것이라고 캠프 관계자는 전했다.