권우성

정원오 민주당 서울시장 후보가 15일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원 ‘받들어총’ 조형물과 1인 시위 현장을 둘러보고 있다.시민들은 '감사의 정원'일 들어선 위치에 대해 의구심을 나타내는 경우가 많았다. 직장 동료와 산책 나왔다는 30대 초반 남성은 "감사를 표하는 건 알겠는데 이게 꼭 여기 있어야 할 이유가 있는지 잘 모르겠다"고 말했고, 함께 온 30대 남성도 "200억 넘게 들었다더니 들인 돈에 비해선 별 게 없는 것 같다"고 말했다. 아들과 함께 온 한 50대 여성도 "이건 여기 광장이 아니라 전쟁기념관에 있어야 하는 거 아니냐"고 되물었다.6.25 전쟁 참전국에 감사의 의미를 담은 조형물이지만 외국인들도 '받들어 총' 모양의 석재 조형물 건립 취지를 잘 이해하지 못하는 모습이었다. 프랑스에서 여행 왔다는 60대 여성 두 명은 조형물을 배경으로 해 함께 셀카를 찍었으나, 다가가서 물어본 결과 조형물이 어떤 의미인지는 몰랐다. 이들은 "그렇게 나쁘지 않다(not that bad)"면서도 "각 나라 국기가 옆에 그려져 있기에 기념으로 찍어봤지, 무슨 의미가 담겨 있는 상징물인지는 잘 알지 못했다"고 말했다.오 후보는 시장 임기 중 6.25 전쟁 참전 22개국에 감사를 표하겠다는 취지로 예산 약 207억을 들여 석재 조형물 23개와 미디어 전시관을 포함한 '감사의 정원' 사업을 추진했다. 추진 과정에서 절차상 하자가 발견돼 정부와 마찰이 있었고 예산 낭비라는 비판도 이어졌다. 시민단체들은 광화문 광장과 어울리지 않는 시설이라는 비판을 제기하기도 했다.하지만 오 후보는 지난 12일 준공식에 참여해 "내외국인이 어울리는 광화문광장이야 말로 '감사의 정원'이 가장 빛날 장소"라고 축사했다. 이 축사 내용은 선거법 위반 소지가 있다는 지적에 따라 서울시가 올린 영상에서는 삭제된 상태다.민주당은 당 차원에서 '감사의 정원' 사업 총공세에 나섰다. 앞서 릴레이 1인 시위의 첫 번째 타자로 나섰던 윤건영 의원은 지난 13일 채널A 방송에 출연해 "광장은 오 시장 앞마당이 아니고 시민들 것인데, 공론화도 없이 시민들 모르게 진행이 됐다"며 "감사를 표하는 건 좋은데 왜 광화문이어야 하느냐"라고 물었다.