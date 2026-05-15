서준석

무소속 조배식 후보가 15일 대교동 선거사무소 개소식에서 지역 주민들과 대화를 나누고 있다.부창동에는 대교동 초등학교 설립 추진과 생활체육관 건립, 공동주택 주변 임시주차장 확대, 원도심 문화센터 건립 등을 제시했다. 대교동 지역의 교육·문화 인프라 부족 문제와 원거리 통학 불편 해소에 초점을 맞춘 공약이다.부적면에는 도시가스 공급 확대와 기초생활거점사업 신규 추진, 탑정호 진입로 인도 설치 등을 약속했다. 상월면과 광석면에는 어르신 파크골프장 조성과 지역축제 활성화, 마을주차장 확대 등을 담아 농촌지역 정주 여건 개선에 방점을 찍었다.노성면은 국도23호선 진입로 신설과 유교문화권 사업 확대를 통한 지역 정체성 강화에 무게를 뒀고, 성동면은 회전교차로 설치와 농촌용수 개발사업, 문화프로그램 확대 등을 핵심 공약으로 제시했다.조 후보는 농촌 지역이 많은 선거구 특성을 반영해 농업·농촌 공통 공약도 함께 내놨다. 농민수당 확대와 농자재 가격 부담 완화, 농업재해 지원 확대, 외국인 계절근로 지원 확대, 영농환경 개선사업 등이 대표적이다.이와 함께 어르신 일자리 확대와 경로당 리모델링 조례 추진, 돌봄·교육 지원 확대 등 복지 분야 공약도 제시하며 민생 중심 행보를 강조했다.