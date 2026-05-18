최요한

"아~ 물론 투표를 했지요. 누군지는 모르고, 내 넥타이 색깔과 같아서 찍고 나왔어요."

땡!!!(아주 단호하게^^)

워낙 오랜만에 사진을 찾다보니 제대로 된 사진이 없었습니다. 왼쪽 사진의 아이들은 제 아들(왼쪽)과 제 조카입니다. 최서면 선생은 아이들을 참 좋아하셨습니다.그런데 최서면이 박정희를 적극 지지하게 된 것은 융숭한 대접 때문만이 아니었습니다. 마르고 왜소해 보이는, 그러나 꼿꼿하게 앉아서 오른쪽 다리를 꼬고 있는 박정희의 구두 밑창에 구멍이 나 있는 것을 보았던 것입니다. 나중에 들으니 1만 5천 원짜리 국산 구두였다고 합니다. 그리고 시티즌 시계. 당시 일본을 방문한 한국의 고위 공직자나 국회의원들이 너도 나도 롤렉스시계 등 고급 시계를 사느라 난리법석을 떨던 그 시절에 박정희는 시티즌 낙성식에 갔다 오면서 산 국산 1500원짜리 시계가 1년이 지나도록 1분도 틀리지 않는다며 자랑을 했습니다. 최서면은 사실 청와대에 가면서 '기 죽기 싫어서' 주변의 지인에게 '롤렉스 시계'를 빌려서 차고 갔는데, 그게 그렇게 부끄러웠다고 합니다.최서면은 박정희가 세 시간이 지나도록 대화에 방해받지 않도록 한 세심한 배려와 소박한 시계, 그리고 대통령의 구멍 난 신발에 한 마디로 반했습니다. 군사정권의 수괴와 한 번 대결해 보리라 마음먹고 쳐들어간 청와대에서 최서면은 박정희의 팬이 되고 맙니다.저는 12년 동안 정치컨설팅을 하면서 정치인들의 연출된 '검소'와 의도된 '절약정신'을 많이 보아 왔고 또 때로는 저도 그렇게 연출하기도 했습니다. 그리고 박정희의 이날 모습이 의도적으로 연출 한 것인지는 저는 알 수 없습니다. 그러나 한 가지 정확하게 알 수 있는 것은 유권자가 정치인을 지지하는 이유가 어떤 거창한 이념이나 정책, 공약 때문만은 아니라는 겁니다. 연출한 것이든 그렇지 않든, 정치인의 전혀 예기치 못한 모습이나 소탈한 행보에 유권자는 자신의 한 표를 기꺼이 던질 수 있습니다. 일본에서 반(反) 박정희 투쟁을 하다 한 순간에 친(親) 박정희로 넘어간 방촌(方寸) 최서면 선생처럼.제가 이렇게 이야기 한다고 해서, 유권자가 반드시 거창한 이념이나 정책, 공약으로 후보자를 선택해야만 한다는 이야기가 아닙니다. 대통령 박정희가 매우 검소하고 자신에게 극진하게 대접하는 것에 감동받은 최서면 선생(이 분은 심지어 스스로 '엘리트의 한계'라고까지 표현했답니다)은 그런 선택을 했습니다. 심지어 딸 박근혜까지 지지했지요.하지만 방촌 선생은 이런 이유나 있지, 전혀 그렇지 않은 사람도 있었습니다. 어이없는 이유로 선택을 하는 사람이었습니다. 그는 모 정권의 안보를 책임지는 '국정원장'이었습니다. 이 사람과 모처에서 만났는데(장소는 비밀입니다), 그날이 공교롭게도 투표일이었습니다. 물론, 투표에 진심인 저는 투표장에서 투표를 하고 약속 장소에 나갔지요. 명색이 한 나라의 안보를 책임지는 '국정원장'인데, 어떤 투표를 했는지 궁금했습니다. "원장님~ 오늘 투표일인데 투표를 하셨나요?" 하고 물어보았죠. 대답이 걸작이었습니다.구의원을 선택했는데, 정책이니 공약이니 다 필요 없고 자신의 넥타이와 색깔이 같다고 찍고 나왔다는 겁니다. 괜히 기대했다 싶었죠. 그러다 보니 저는 그의 국정원 운영능력에 대해 의심까지 했습니다. 안보 문제에 전문성이 있다는 평가를 받았기 때문일지 모르겠습니다만, 결국 그는 정보기관의 수장으로서 필요한 신중함과 보안 유지 면에서는 많은 비판을 받은 원장으로 기록되었습니다.대통령이든 재벌이든 국정원장이든 단 한 표로 동등합니다만, 책임이 더 많은 사람은 그의 행동도 무거워야 하고 판단도 신중해야 합니다. 하지만 그 '국정원장'은 무거움도 신중함도 없었습니다. 심지어 일반 유권자의 정치적 사고조차 제대로 갖추지 않았던 사람이었습니다. 또 다시 정치인을 지지하는 유권자의 이유는 제 각각이라는 생각이 들었습니다.이런 질문이 있을 수 있습니다. 1998년부터 10년 이상 현역 정치컨설턴트로 활동했고, 2005년부터 지금까지 방송 평론가로 활동을 하고 있는 시사평론가 최요한은 최소 28년 동안 정치와 관련한 활동을 했으니까, 뭔가 특이한 기준으로 정치인을 선택하지 않을까 하는 질문입니다.아니, 조금 더 거슬러 올라가서 DJ(김대중 전 대통령 이니셜) 가신(家臣) 출신으로 늘 정보기관의 미행이 붙는 '아빠' 대신, 동교동에 쪽지 배달을 했던 코찔찔이 초등학생(그때는 국민학생으로 불렸습니다) 최요한으로 생각한다면 적어도 정치에 관여한 시기는 40년이 훌쩍 넘어갑니다. 적어도 한 사람의 인생에서 40년도 더 훌쩍 넘은 시기를 정치권과 관련된 일을 한 사람은 뭔가 다른 기준을 가지고 있지 않을까? 하고 생각하시는 분이 있을 수 있겠지요?아무리 정치권에서 혹은 정치와 관련된 일을 수십 년 했다 하더라도, 그냥 저도 대한민국의 유권자입니다. 방촌 최서면 선생처럼 정치인이 가진 의외의 모습에 감동해서 지지할 수도 있고, 그 국정원장처럼 제 넥타이와 색깔이 비슷한 후보를 선택할 수도 있습니다. 굳이 제가 유권자로서 정치인을 지지하는 기준을 고르라면 변함없는 '초심(初心)'을 가진 정치인입니다.그런데 정치인이 처음 정치를 시작했을 때 가진 마음가짐과 이후 점차 지위가 높아짐에 따라 '초심'을 유지하는 것이 쉽지 않을 겁니다. 또 유권자 입장에서는 그 정치인이 초심을 유지하고 있는지 아니면 초심을 유지하고 있는 '척' 하는지 구분하기가 쉽지 않을 겁니다.저는 서울 시민이기 때문에 6월 3일 지방선거에서 서울시장에 투표해야 합니다. 그래서 유력후보 캠프에 '언론에 알려지지 않은 후보의 진짜 모습'이나 '언론에 알려지지 않은 미담'을 알려달라고 요청을 했습니다. 정원오 캠프 쪽에는 오랫동안 정원오 후보와 알고 지낸 이가 답을 해 주었습니다. 그리고 오세훈 캠프 쪽에는 기자 출신 관계자에게 연락을 했지요.오세훈 후보 측은 "언론에 나간 모습 그대로다. 언론에 알려지지 않은 미담은 없다. 꾸미지 않고 있는 모습 그대로 선거운동을 하겠다"라고 알려왔습니다. 김이 샜습니다.정원오 후보 측은 지금 캠프에서 사용하는 '의자' 사진을 보내주었습니다.