남소연

장동혁 국민의힘 대표가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 목을 축이고 있다.단일화 논란을 의식한 듯, 장동혁 국민의힘 당 대표도 이날 오후 페이스북을 통해 "국민의힘은 이번 지방선거에서 반드시 승리해야 한다. 하지만, 승리 자체가 목적일 수는 없다"라고 못을 박았다. "단순히 표만 계산하는 단일화는 보수의 가치에 부합하지 않는다"라며 "통합의 길도, 승리의 길도 될 수 없다"라고 날을 세운 것이다.장 대표는 "당원의 선택으로 당의 공천을 받은 후보자는 이를 기억해야 한다"라며 "단일화 문제도 당원과 당의 의사를 따라야 한다"라고 선언했다.이어 "더욱이 단일화에 어떤 조건이 붙는다면, 더더욱 당원의 뜻에 따라 당의 결정에 맡겨야 한다"라며 "후보 등록도 끝나지 않은 마당에 단일화를 거론하는 것은 전투에 임하는 장수의 모습이 아니다. 이는 백만 책임당원을 가진 공당의 자세도 아닐 것"이라고도 강조했다. 결국, 중앙당의 허락 없이 후보 간 단일화에 응해서는 안 된다고 사전 경고에 나선 셈이다.장 대표가 직접 진화에 나섰지만, 조광한 최고위원이 대표적인 '당권파'인데다 최근 여론조사 추이까지 겹치며 파장은 계속되고 있다.'친한동훈계'로 분류되는 김종혁 전 최고위원은 자신의 페이스북에 "한동훈 후보가 3자 대결인데도 북갑에서 놀랄만한 상황을 만들어내니까 '윤어게인' 분들이 당황스러운가 보다"라고 적었다.그는 "한동훈이 박민식에게 양보하면 복당 긍정 검토? 한마디로 웃기시고 있다"라며 "이번 지방선거 끝나면 성패와 관계없이 윤어게인 세력은 정치적으로 몰락하게 될 것이다. 그 몰락의 가장 선두에 서 있을 분이 누구를 복당시키고 말고 하느냐?"라고 따져 물었다.이어 "저도 지명직 최고위원해봤지만, 조광한 이 분은 본인을 엄청난 권력자로 생각하나 보다"라며 "한평생 민주당이었고 민주당 당적으로 시장까지 지낸 조광한이 보수의 미래를 이토록 걱정하고 있다고 주장하니 그 분의 정치적 행보를 수십년 전부터 지켜본 입장에서 어이가 없다"라고도 직격했다. "부디 지방선거 끝난 뒤 본인들의 미래부터 걱정하시는 게 나을 것 같다"라며, 지방선거 이후에 있을 당권 경쟁과 정계 개편 가능성을 경고하고 나섰다.