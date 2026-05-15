박석철

6.3지방선거 울산 민주-진보 후보들이 15일 시의회 프레스센터에서 '단일화 합의 발표' 기자회견을 열고 그 의미와 임하는 자세를 밝혔다.울산의 '민주-진보 단일화' 합의가 이뤄졌다. 더불어민주당이 다소 유리한 '울산시장 후보 여론조사 단일화'를 진보당이 받아들인 대신, 동구청장 선거는 민주당 후보가 사퇴하고 진보당 후보로 단일화하는 게 주요 내용이다.구체적으로는 민주당 김상욱-진보당 김종훈 시장 후보가 경선으로 단일화하고, 동구청장은 김대연 민주당 후보가 사퇴하고 박문옥 진보당 후보로 단일화한다. 북구청장은 진보당 이은영 후보가 사퇴하고 민주당 이동권 후보로, 중구청장은 진보당 장현수 후보가 사퇴하고 민주당 박태완 후보로 단일화 한다. 남구청장과 울주군수, 울산 4개 선거구 광역의원은 경선 방식으로 단일화한다.15일 이들 후보들이 울산시의회 프레스센터에서 '단일화 합의 발표' 기자회견을 열고 그 의미와 임하는 자세를 밝혔다.이날 울산시의회 프레스센터에는 김상욱 민주당 울산시장 후보, 김종훈 진보당 울산시장 후보, 방석수 진보당 울산시당 위원장, 김태선 민주당 울산시당위원장을 비롯해 각 당 기초단체장 후보들이 참석했다.민주당 김상욱 후보는 "오늘 이 자리를 울산시민들과 국민들께서 간절히 바람하셨고 또 명령하셨다"라고 서문을 열었다.이어 "이번 6.3 지방선거에서 반드시 시민주인 민주도시 울산을 회복해야 할 역사적 사명을 가지고 있고, 변화하는 AI 시대에 노동 중심의 산업, 대전환을 선도해야 할 사명을 가지고 있다"라며 "이 일은 특정 정당 혼자 할 수 있는 것이 아니라 범민주 진영, 민주당과 진보당, 조국혁신당 모두 다 힘을 합쳐야만 할 수 있는 큰 과업"이라고 밝혔다.김상욱 후보는 "오늘 단일화 방침에 대한 계획을 시민들 앞에 밝힐 수 있게 됐지만 쉽지 않았다. 누군가는 눈물을 흘려야만, 누군가는 자신의 꿈을 잠시 접어둬야만 했다"라며 "손해와 억울함에도 불구하고, 우리가 마음을 하나로 합쳐가는 것은 반드시 시민이 주인이 되고 또 노동자가 주인이 되는 첫 민주 세상을 열어야 한다는 대의 때문"이라고 강조했다.그러면서 "진정으로 함께 정책을 같이 하고 마음을 함께해 단일화 과정에 임할 것"이라며 "시민들의 전체 의사를 왜곡하지 않고 잘 반영해서 시민주권, 민주도시 울산을 만드는 초석이 되도록 하겠다"라고 덧붙였다.진보당 김종훈 후보는 "이번 단일화는 두 후보의 정치적 결단을 넘어 내란세력에 대한 심판, 산업대전환기 울산대전환의 미래, 울산시민의 더 나은 삶을 위해 민주, 진보, 개혁 세력이 굳게 잡은 손이고 앞으로 함께 걸어갈 발걸음의 시작"이라고 평했다.이어 "울산시정을, 시민들이 효능감을 체감할수 있도록 지금과는 확연히 다른 울산, 새로운 울산을 진보당과 민주당이 힘을 합쳐 만들어내겠다"라며 "산업대전환기를 사람 중심으로 맞이하기 위해 적극 준비하고, 지방균형발전의 중요한 축의 하나로 울산을 다시 세우겠다"라고 밝혔다.김종훈 후보는 "모든 시민들이 안전하고 행복하게 살아갈 수 있도록, 돌봄, 청년, 일자리를 위해 정치와 행정이 제 역할을 다 할 수 있도록 정책을 논의하고, 협의하고, 실행하겠다"라며 "언제나 시민 에게 답을 찾고, 시민이 참여하고 주인으로 서는 '시민주권 지방정부 울산'을 만들겠다"고 강조했다.