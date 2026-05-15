서준석

국민의 힘 김태흠 충남지사 후보와 백성현 논산시장 후보가 정책협약서에 서명한뒤 기념촬영하고 있다.국민의힘 김태흠 충남지사 후보와 백성현 논산시장 후보가 6·3 지방선거를 앞두고 정책 공조와 필승 의지를 다지는 협약식을 열었다. 이 자리에서 두 후보는 '국방·첨단농업 중심도시 논산' 구상에 힘을 모으기로 했다.김태흠 충남지사 후보와 백성현 논산시장 후보는 16일 오후 논산시 내동 바인빌딩 백성현 후보 선거사무소에서 '필승 결의 정책협약식'을 열고 충남도와 논산시의 공동 발전 전략을 담은 정책 협약을 체결했다.이날 협약은 '위대한 충남, 대한민국 국방·첨단농업 메카 논산'을 목표로 충남도와 논산시가 주요 현안 사업을 공동 추진하고 정책 공조 체계를 강화하자는 취지로 마련됐다.협약에 따라 김태흠 후보는 ▲ 통합 사관학교(육·해·공군) 유치 ▲ 미래국방센터 등 국방기관 유치 및 로봇 방산클러스터 조성 ▲ 기호유학과 유교문화 전승을 위한 K-헤리티지밸리 조성 ▲ 2027 논산딸기산업엑스포 개최 ▲ 탑정호 복합문화휴양단지 조성 ▲ 교육발전특구 지정 추진 등을 충남도 차원의 핵심 공약으로 제시했다.백성현 후보 역시 ▲ 한국국방연구원 이전 및 항공 창정비 지역거점센터 설립 ▲ 방산기업 코리아디펜스인더스트리 확장 추진 ▲ 성심당 역사테마공원 투자 유치 ▲ 강경변 한옥호텔 신축 ▲ 건양대 연계 중학생 영어교육원 설립 ▲ 농자재 보조금 지원 ▲ 3000석 규모 실내체육관 건립 ▲ 백제종합병원 신축 지원 등을 지역 공약으로 내세웠다.특히 이날 협약은 국방산업과 첨단농업, 관광·문화 인프라 확대 등 논산의 미래 성장 전략을 충남도 정책과 연계했다는 점에서 주목을 받았다. 도 차원의 행정력과 예산 지원, 논산시의 현장 추진력을 결합해 지역 발전 속도를 끌어올리겠다는 구상이다.