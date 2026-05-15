▲
선거사무소에서 논란의 유튜버 감동란과 만나 인터뷰를 한 박형준 부산시장. 이 영상은 문제가 되자 현재 비공개 처리됐다고 했지만, 여전히 주소를 통해 시청이 가능하다.감동란TV 갈무리
[기사보강 : 15일 오후 5시 25분]
6.3 부산시장 선거에 출마한 박형준 국민의힘 후보가 장애인 비하 발언으로 문제를 일으켰던 보수 유튜버의 채널에 등장해 논란이다. 온라인 커뮤니티를 중심으로 파장이 커지면서 박 후보 캠프 측은 15일 "제대로 스크린을 하지 못했다"며 고개를 숙인 뒤 적극적으로 진화 중이다.
캠프 측은 비공개 요청을 했다고 밝혔지만, 이날 오후 3시까지 일부 공개 형식으로 영상 URL 주소를 가지고 있다면 누구나 접속해 볼 수 있는 상황이었다. 더욱이 감동란 라이브의 초반에는 고 노무현 전 대통령을 조롱하는 음악 영상도 담겨 있는데, 박 후보가 이를 알고 있느냐에 따라 추가 논란이 있을 것으로 보인다.
비공개 요청 했다는데... 이후에도 '일부 공개' 노출돼
<오마이뉴스>의 취재를 정리하면, 앞서 박 후보 캠프는 "청년 정책 소통 차원이었는데 제대로 스크린을 하지 못했다. 비공개 요청을 했고, (이를 계기로 실수 반복이 없도록) 기강도 바로잡겠다"라고 말했었다.
그런데 감동란이 박 후보를 찾아 인터뷰한 영상은 이후에도 '일부 공개' 형태로 접속 가능했다. 하루 전 부산에서 촬영한 이 영상은 감동란TV 채널에서는 사라진 듯했지만, 별도의 주소가 있다면 시청할 수 있던 것.
해당 영상은 애초 일부만 시청 가능한 회원 전용, 이른바 유료 콘텐츠로 제공된 것으로 알려졌다. 애초 감동란은 박 후보를 찾아가는 과정에서 '대주주' 등의 문구와 후원 명단을 영상 오른쪽 상단에 지속해서 게시했다. 이 표시는 박 시장 장면까지 이어지다가 대화 직전 사라졌다.
심지어 이 라이브의 초반에는 일부 시청자가 이를 띄운 것으로 추정되는 'MC무현' 등 노 전 대통령 배경 조롱 음악 영상까지 등장한다. 이 라이브의 가운데 박형준 후보 인터뷰가 자리 잡은 것도 문제다. 오는 23일에는 노 전 대통령 서거 17주기 추모식이 열린다.