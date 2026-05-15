감동란TV 갈무리

유튜버 감동란이 14일 라이브로 중계한 영상에 올라온 노무현 전 대통령 관련 조롱 영상. 약 4시간 분량의 이 라이브는 박형준 부산시장 인터뷰와 이어진다. (편집자주: 왜곡한 노 전 대통령 모습은 블러 처리)온라인 커뮤니티를 중심으로는 부산시장 후보가 이런 유료 콘텐츠에 나오는 게 적절하냐는 비판이 제기된다. 감동란이 지난해 시각장애인 친한계 의원인 김예지 국민의힘 국회의원에게 욕설을 쏟아내 물의를 일으켰던 당사자라는 점에서 파장이 적지 않다. 게다가 전날 만해도 박 시장은 장애인 단체와 간담회를 열었다.지난해 12월 감동란은 유튜브 채널 라이브에서 박민영 국민의힘 대변인과 정책 관련 대화를 나누다 "김 의원은 X발 장애인인 걸 천운으로 알아야 한다, 두 눈 똑바로 보였으면 어디까지 욕했을지 모른다" 등 비하성 발언을 내뱉었다. 이후 '자극적 편집본'이라며 주장했지만, 비난 여론이 거세게 일었다. 그 이전엔 무안국제공항 제주항공 여객기 참사 유족을 모욕했다가 벌금형을 받기도 했다.공식선거운동을 불과 일주일 앞두고 터진 악재에 상대인 여당은 중앙당까지 합류해 이를 문제 삼는 분위기다. 입장문을 낸 박홍배 더불어민주당 중앙선대위 대변인은 "장애인 비하 막말 유튜버와 지금 희희낙락거릴 때인가"라며 앞에선 장애인 부모를 만나도 뒤로는 이런 채널에 출연하는 게 이율배반적이라고 규탄했다. 이어 전재수 민주당 부산시장 후보 선대위는 박 후보의 직접 해명을 요구하는 기자회견까지 진행했다.장애인 단체 측은 불쾌한 표정을 감추지 못했다. 장애인 아이를 키우는 도우경 부산장애인부모회 전 회장은 "되게 큰 사안이었고 이걸 몰랐다는 건 납득하기 어렵다. 그동안 박 후보가 장애인 친화 정책을 말해왔는데, 실제로는 낮은 감수성에 머물러있다는 말"이라고 꼬집었다. 그는 영상 삭제가 즉각 이뤄져야 하며, 후보 차원의 사과가 필요하다는 말도 덧붙였다.한편, 논란의 영상은 <오마이뉴스> 보도가 나가자 이날 오후 5시 기준 완전한 비공개로 전환됐다. 참고로 유튜브 채널의 영상 설정은 공개와 회원 전용, 일부 공개, 비공개 등으로 나뉜다. 감동란 TV의 영상은 애초 유료 구독자를 대상으로 한 회원 전용이었다가 알 수 없는 이유로 URL 주소를 가진 사람만 보는 일부 공개로 바뀌었다. 이후 계속 시청이 가능하다는 <오마이뉴스> 지적에 아무도 볼 수 없는 비공개로 아예 숨겨졌다.