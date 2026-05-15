성광진

성광진 대전교육감 예비후보.성광진 대전시교육감 후보가 스승의날을 앞두고 교사의 교육활동 보호와 행정업무 감축을 핵심으로 한 교권보호 종합 정책을 발표했다.성 후보는 15일 "선생님 홀로 위법·부당 민원과 싸우는 '독박 책임'의 시대를 끝내겠다"며 "교육청이 교사를 도와주고 지키는 가장 강력한 방패가 되어야 한다"고 밝혔다.그는 "스승의날, 카네이션 한 송이보다 선생님들에게 더 절실한 것은 부당한 간섭 없이 아이들을 열정적으로 가르칠 수 있는 안전한 교실"이라며 "교사가 존중받아야 아이들도 존중받는 학교가 될 수 있다"고 강조했다.우선 성 후보는 악성 민원과 교권 침해 사안에 대응하기 위해 변호사 5명을 포함한 10인 규모의 '교권보호관' 제도를 도입하겠다고 밝혔다.또 악성 민원이 발생할 경우 즉시 현장에 출동하는 '교권보호 SOS 현장 대응팀'을 운영해 교사 개인이 아닌 교육청이 직접 대응하는 체계를 만들겠다고 설명했다.교권 침해 사안이 수사나 재판으로 이어질 경우에는 전담 변호사가 밀착 지원하는 '법률 책임제'를 구축해 교사의 부담을 줄이겠다는 계획도 제시했다.성 후보는 정당한 생활지도에 대해서는 교사를 보호할 수 있는 제도적 장치를 강화하고, 수업 방해 학생에 대해서는 분리 조치 체계를 마련해 다수 학생의 학습권도 함께 보호하겠다고 밝혔다. 근무 시간 외 학부모 연락 제한과 업무용 전화번호 지원 확대 등 교사 사생활 보호 대책도 함께 추진할 방침이다.교사 행정업무 감축도 주요 공약으로 제시됐다.성 후보는 "교사가 공문과 행사 준비에 끌려다니는 구조를 바꾸지 않으면 교실은 살아날 수 없다"며 학교 내 '교무행정업무전담팀'을 강화하고, 담임교사의 행정업무를 단계적으로 감축하겠다고 밝혔다.또 교육청 주도의 전시성 공모사업과 반복 보고 체계를 대폭 정비하고, 학교시설 개방에 따른 안전·민원·유지보수 문제를 교육청이 직접 맡는 '학교시설개방지원센터' 설치도 약속했다.학교폭력 대응과 수업 부담 경감 대책도 내놨다. 성 후보는 교육감 직속 '학교폭력 원스톱 통합지원센터'를 신설해 신고 접수부터 심리·법률·행정 지원, 사후관리까지 통합 대응하겠다고 밝혔다.아울러 AI 기반 학습 진단과 피드백 시스템, 'AI 보조교사' 개념의 에듀테크 지원체계를 도입해 교사의 수업 설계와 평가 부담을 줄이고 학생 맞춤형 교육을 강화하겠다고 설명했다.성 후보는 "교사가 무너지면 교실이 무너지고, 교실이 무너지면 교육도 흔들린다"며 "교사가 다시 가르치는 보람을 느끼고 학생과 학부모 모두가 신뢰할 수 있는 학교를 만드는 대전교육을 반드시 만들겠다"고 말했다.