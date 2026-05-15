김진석 작가 페이스북 갈무리

김씨는 14일 자신의 페이스북에 손 사진을 올리며 "살면서 이런 날이 올거라는 건 예상도 못했다. 오늘 하루종일 조리돌림 당하며 신상도 털리고, 조폭설에, 인신공격에.."라고 억울한 심경을 토로했다.하지만 조직폭력배로 지목된 해당 인물은 사진기자 출신의 사진작가 김진석씨로 밝혀졌다. 월간 <말>, <여의도통신> 등의 매체에서 10년 동안 사진기자로 일했던 김씨는 이후 사진작가로 변신, 제주 올레 공식 사진작가로 일하는 등 '길 위의 사진가'로 불렸고, 여러 권의 사진집도 낸 인물이다.특히 그는 2017년부터 2018년까지 청와대 행정관으로 재직하며 문재인 대통령 부부의 전속 사진사로 일했고 지난 2022년 대선 당시에도 이재명 후보의 사진 기록을 담당한 바 있다.김씨는 14일 자신의 페이스북에 손 사진을 올리며 "살면서 이런 날이 올거라는 건 예상도 못했다. 오늘 하루종일 조리돌림 당하며 신상도 털리고, 조폭설에, 인신공격에..."라고 억울한 심경을 토로했다.그는 손등 타투의 배경에 대해 "난 내 손을 보면 항상 미안함이 든다. 평생 무거운 카메라를 들고 다녔던 탓에 이리 찢기고 저리 찢기고 결국에는 인공관절을 넣을 수밖에 없었던 손"이라면서 "수술 자국에 매번 손을 숨기던 차에 타투를 추천받았다"며 수술 흔적을 가리기 위한 것임을 밝혔다.이어 "난 아마도 알고 있었을 것이다. 사람들의 시선이 곱지 못할 것이며, 만나는 모든 이에게 이것을 설명할 수 없다는 것을"이라며 "그럼에도 난 내 손을 사랑한다. 전세계를 걸어다니며 세상을 바로 보게 해주었고, 그것을 사진으로 남길 수 있게 해준 내 손을. 그래서인지 난 죽을 때까지 내 손을 보며 항상 미안해할 것"이라며 자신의 삶이 담긴 손에 대한 애정을 드러냈다.이번 사건은 선거철마다 반복되는 '아니면 말고' 식의 가짜뉴스가 한 개인의 명예와 삶을 얼마나 쉽게 무너뜨릴 수 있는지를 적나라하게 보여준다. 특정 신체 특징만을 보고 '조폭'이라는 낙인을 찍어 유포하는 행위는 표현의 자유를 넘어선 명백한 인격 살인이 될 수 있다.특히나 후보를 공격하기 위해 주변인을 타깃으로 삼는 정략적인 가짜뉴스는 유권자의 눈을 가리고 선거의 본질을 흐린다. 기술의 발전으로 정보의 확산 속도는 빨라졌으나 그만큼 정보를 소비하는 시민들의 비판적 수용 능력과 윤리적 책임감이 절실한 시점이다. 익명의 그늘에 숨어 던진 가짜뉴스라는 돌에 누군가는 평생의 훈장을 부정당하는 고통을 겪고 있음을 기억해야 한다.