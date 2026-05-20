공약다나와

- 시빅해커라는 직업이 낯설다. 그간 어떤 일을 해왔나.

- 왜 대통령 선거도, 국회의원 선거도 아닌 지방선거를 골랐나.

- 웹서비스 개발 과정이 순탄치만은 않았을 것 같다.

- 지금까지도 다양한 정치 분석 웹서비스가 등장했다. '공약다나와'만의 차별점이 있다면.

웹서비스 '공약다나와'를 통해 제9회 지방선거에서 서울시장 후보로 출마한 오세훈 국민의힘 후보와 정원오 더불어민주당 후보를 비교한 사진."간단히 말해 기술로 사회 문제를 해결하는 일이다. 나는 시민 사회와 정치 사이 간극을 좁히는 데 집중하고 있다. 2016년 20대 총선 당시 장애인 유권자를 위한 투표소 접근성 안내 서비스 'vote for everyone(보트 포 에브리원)'을 만들었고 2020년 총선에서는 국회의원 후보들의 법안 발의·출석률 등을 분석한 앱을 개발했다.""지방선거야말로 우리 일상에 가장 큰 영향을 미치는 선거다. 예를 들어 우리 동네 도로를 보수하거나 유치원을 짓는 일은 모두 지방의회의 역할이다. 그럼에도 정당 구도가 가장 강한 선거이기도 하다. 후보 상당수가 같은 정당 국회의원과 함께 선거 캠프를 꾸리고, 지역과 무관한 정당 공약을 그대로 내거는 경우도 많다. 반대로 지역 문제를 깊이 고민한 소수 정당 후보나 정치 신인들이 대거 등장하는 선거도 지방선거다.그래서 더욱 유권자들이 공약에 집중했으면 하는 마음이 컸다. 공약을 읽어보고 투표장에 가는 유권자는 전체의 1%도 안 될 거라고 생각한다. 그러나 우리가 겪는 일상적인 불편과 삶의 문제를 바꿀 수 있는 선거 역시 지방선거이기 때문에 정당이나 후보 이력이 아닌 공약 자체에 집중해 정보를 볼 수 있는 웹서비스를 개발하게 됐다.""선거관리위원회 등에 올라온 공약 관련 데이터를 모아 분석했다. 중간중간 시행착오도 있지만, 그 사이 챗GPT 5.4가 새로 출시되면서 분석 속도가 빨라지기도 했다. 서비스 전체를 만드는 데는 한두 달 정도 걸렸다. 관건은 AI가 공약 내용을 얼마나 정확하게 분류할 수 있는가였다. 모호한 표현이 담기거나 여러 표현이 혼재된 공약의 경우 어떤 정책 카테고리에 넣어야 할지 고민이 많았다.예를 들어 '살기 좋은 도시를 만들겠다'라는 공약은 정확히 어느 정책 분야에 속한다고 봐야 할까. 이런 부분이 쉽지 않았다. 또한 공약만을 분석하는 웹서비스인 만큼 정치적으로 치우치지 않도록 신경 썼다.""국제 비교정치 연구에 쓰이는 CMP 코드를 한국 지방선거에 맞게 KMP 분류 체계로 재구성했다. 이를 통해 공약이 어떤 행정 분야와 사회적 가치에 속하는지 분류해 후보자 간 비교와 AI 분석 기능을 제공한다. 추후에는 당선 후보들의 공약이 실제 지방의회 조례와 행정으로 이어지는지도 함께 살펴볼 계획이다."