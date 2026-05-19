이희훈

케빈 페어뱅크스 (팀 원버그 고향 친구)

"의사가 되려던 팀이 한국학으로 진로를 바꾼 이유는 1980년 광주에서의 경험을 바탕으로 다음 세대에 영향을 주기 위해서였다고 생각해요. 팀은 자신이 그런 방식으로 매우 가치 있는 일을 할 수 있다는 걸 깨달았을 거예요. (취재진을 가리키며) 그는 바로 다음 세대인 여러분에게 영향을 준 사람입니다. 긴 시간이 지난 후에도 여러분이 그의 이야기를 기록하고 있다는 것만 봐도 알 수 있어요."

팀 원버그 (테리 앤더슨 <AP통신> 기자에게 1992년 보낸 편지)

"제 삶에서 저를 깊이 변화시킨 사건들을 되돌아보면 저는 그 혼란스러웠던 광주의 날들을 떠올리게 됩니다. 학살의 참혹함에 충격을 받았고 인간이 서로에게 얼마나 잔혹해질 수 있는지 경악했습니다."

팀 원버그의 고향 친구 케빈 페어뱅크스가 지난 3월 3일 미국 미네소타 덜루스에 있는 자택에서 취재진에게 팀 원버그의 사진을 내보이고 있다.팀이 세상을 떠나기 직전까지 함께 집에 머물며 그를 돌봤던 친구. 지금도 미네소타에 살고 있는 케빈 또한 광주가 팀의 삶에 큰 영향을 미쳤다고 말합니다.팀도 광주가 자신의 삶을 바꿨다고 생각했습니다. 그는 세상을 떠나기 1년 전, 5·18 당시 자신을 인터뷰했던 기자에게 편지 한 통을 씁니다. 이 편지에서 그는 이렇게 말합니다.