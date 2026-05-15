전라남도선거관리위원회

더불어민주당 현직 전남도의원이 무소속 후보 불출마를 설득해 달라고 부탁하며 선거구민에게 제공한 현금 1000만 원. 무소속 후보가 불출마 했을 경우 해당 도의원은 무투표 당선될 수 있었다.전라도선거관리위원회는 6·3 지방선거를 앞두고 경쟁 후보 불출마 유도 대가로 금품을 제공한 혐의를 받는 더불어민주당 소속 현직 전남도의원 A씨를 검찰에 고발했다고 15일 밝혔다.A 도의원은 지난 4월 무소속 입후보 예정자 B씨와 친분이 있는 선거구민 C씨의 집을 찾아 B씨가 출마하지 않도록 설득해 달라고 요청하며 6만 원 상당의 백자 선물세트를 제공한 혐의를 받는다.이 과정에서 A 도의원은 주민 C씨에게 마을 주민을 대상으로 선거운동을 해달라고 부탁하며 현금을 주려고도 했으나 거절당하기도 했다.A 도의원은 이후 C씨 집을 재차 방문해 "B가 무소속으로 이번 선거에 나오지 않도록 말 좀 잘해달라. 조금 넣었다, 1000만 원"이라고 말하며 금품을 제공한 혐의도 받는다.금품 제공 당시 해당 선거구는 B씨가 불출마할 경우 A씨의 무투표 당선 가능성이 컸다.공직선거법은 후보자 또는 후보 예정자가 당선되거나 되지 못하게 할 목적으로 선거인에게 금품 등을 제공한 경우(매수 및 이해유도죄) 7년 이하 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다고 규정한다.선관위 관계자는 "선거 공정성을 훼손하는 금품 제공 행위 등에 대해서는 엄중히 조사하고, 위법 여부가 확인될 경우 법과 원칙에 따라 강력히 조치할 방침"이라고 말했다.