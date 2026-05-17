민중의소리 유튜브

지난 8일 우원식 국회의장 발언 당시 웃고 있었던 김은혜 의원 등 국민의힘 의원들의 모습이 <민중의소리> 카메라에 포착됐다.지난 8일 우원식 국회의장은 헌법 개정안 상정을 중단하겠다고 밝혔다. 우 의장은 "개헌의 필요성과 시급성에 대한 국민적 요구가 분명하고 쟁점이 없어서 여야 간에 얼마든지 합의가 가능한, 사실상 내용에 반대가 전혀 없는 개헌안을 놓고도 개헌의 문을 열지 못했다"라고 밝혔다. 이어 "39년 만에 개헌을 무산시킨 국민의힘에 강력한 유감을 표명하지 않을 수 없다"라며 끝내 눈물까지 보였다.그 시간 국민의힘 자리에서는 파안대소하는 의원 한 명이 카메라에 잡혔다. 22대 총선 하루 전날 "말해야 할 때 말하지 못하고 국민을 받들지 못한 점, 마땅히 채찍질 받겠다"라며 야권에 의해 개헌을 당하는 것은 반드시 막아달라고 호소했던 김은혜 의원이다. 우원식 의장 눈물과 너무도 비교되는 함박웃음이었다.이로서 더불어민주당 등 6개 정당과 무소속 의원 6명 포함 187명이 공동으로 발의한 헌법 개정안이 무산됐다. 막을 명분이 아무 것도 없는 헌법 개정안이었다. '부마 민주항쟁'과 '5·18 민주화운동' 정신을 헌법 전문 넣자는 것, 비상계엄에 대해 국회 통제권 강화하자는 것, 국가 균형발전에 관한 의무의 명시하자는 것. 오랜 기간 정치권의 논의도 거쳤고, 국민 합의도 어렵지 않은 문제였다. 그런데도 헌법 개정안 상정을 막았다. 시대적 소명을 헌신짝처럼 버린 의회 폭거에 가까운 일이다.국민의힘이 5.18 민주화 운동 정신을 헌법 전문에 넣겠다는 약속은 한두 번이 아니다. 지난 대선 윤석열 국민의힘 후보는 5·18 정신은 우리 헌법 전문에 반드시 수록되어야 한다고 공약했고, 취임 후 첫 5.18 기념사에서도 "오월 정신은 보편적 가치의 회복이고, 자유민주주의 헌법 정신 그 자체입니다"라고 했다. 2023년 5월 김기현 당시 국민의힘 당대표는 "5·18 정신을 헌법 전문에 담겠다는 것은 대통령의 공약이기도 하고 당의 입장이기도 하다"라고 말했다. 2024년 1월 당시 한동훈 비상대책위원장은 "헌법 전문 수록에 단순히 동의하는 게 아니라, 적극적으로 추진한다"는 게 당의 공식 입장이라고 설명했다.2021년 국민의힘 당대표 선거에 출마한 김은혜 의원도 "언젠가 대한민국 헌법을 개정하게 된다면 5·18 정신이 헌법 전문에 들어가기를 바란다"라는 글을 SNS에 남기기도 했다. 그 의원이 헌법 개정안 상정을 막았고, 국회의장의 울분에 찬 발언에도 파안대소했다. 개헌 저지선을 가지고 헌법 개정안 상정을 무산시킨 국민의힘. 과거 5.18 정신을 헌법 전문에 넣겠다는 달콤한 공약으로 국민을 속였고, 2026년에는 그 약속을 걷어차며 승자가 된 것처럼 웃고 고함쳤다.