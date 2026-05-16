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영화 <갱스 오브 뉴욕> 스틸컷코리아픽처스
이 남자의 이름은 윌리엄 커팅. 소위 '빌 더 부처(Bill the Bucher)'라고 불리며 토착파 '바워리 보이즈(Bowery boys)'를 이끌고 있다. 주위에는 두목과 같이 스토브파이프 햇(stovepipe hat)을 쓰고 푸른색 끈이 달린 멜빵 바지를 입은 한 무리의 사내들이 전투를 준비하고 있었다.
1846년, 미국 뉴욕. 다섯 개의 거리가 모였다고 해서 '파이프 포인츠'라 명명된 거리에서 토착민과 이민자들의 명운이 걸린 불길한 싸움이 곧 펼쳐지려 하고 있다. 과연 이 두 조직 중 누가 뉴욕을 장악하게 될 것인가.
마틴 스코세이지의 <갱스 오브 뉴욕>
2003년 한국에서 개봉한 영화 <갱스 오브 뉴욕>은 거장 마틴 스코세이지가 무려 20년 간 준비해 온 대작이다. '빌 더 부처'에게 죽음 당한 발론 프리스트의 아들, 암스테르담의 복수를 중심으로 1840년대부터 1860년대까지 이민자 도시, 뉴욕의 정체성을 묻고 있다.
1942년 뉴저지 퀸즈에서 태어난 마틴 스코세이지 감독은 리틀 이탈리아에서 어린 시절을 보냈다. 그의 조부모는 이탈리아에서 온 이민자였다. 10살 무렵 리틀 이탈리아 근처에 있는 올드 세인트 페트릭 성당에 놀러 갔을 때, 1801년이 새겨져 있는 낡은 묘비와 마차가 다녔던 자갈길, 그리고 오래된 지하실을 발견한 경험이 이 영화의 발단이 되었다.
"나는 점차 깨달았다. 이탈리아계 미국인들이 이곳에 처음 있었던 사람들이 아니었다는 것을. 우리보다 먼저 다른 사람들이 여기 있었다는 것을. 그것을 이해하기 시작하면서 나는 매료되었다. 나는 계속 궁금해했다. 뉴욕은 어떻게 생긴 걸까? 그 당시 사람들은 어떤 사람들이었을까?"
- 퍼거스 보더위치와의 인터뷰 중, <스미스소니언 매거진> 2002년
마틴 스코세이지가 품고 있었던 이런 의문은 1970년 친구 집 서재에 꽂혀 있던 한 책을 보면서 해소되었다. 1928년 허버트 애즈베리가 쓴 <갱스 오브 뉴욕 : 지하세계의 뒷골목 이야기>에는 그동안 그가 30년 동안 궁금해 했던 모든 이야기가 들어있었다. 마틴 스코세이지는 '바워리 보이즈', '데드 레빗츠', '빌 더 부처' 등 한때 뉴욕을 살아냈던 사람들을 읽으며 영화화를 결심했고, 1979년 판권을 사들인 뒤, 23년에 걸친 준비 끝에 마침내 세상에 선보였다.
<갱스 오브 뉴욕>에 나오는 주인공들은 실존했던 인물에서 영감을 얻었다. 영화 속 '윌리엄 커팅'은 실제 바워리 보이스의 수장이었던 윌리엄 풀이 모델이다. 뉴저지에서 태어난 윌리엄 풀은 영국계 이민자였던 부모를 이어 정육점(butcher shop)을 운영했다고 한다. '빌 더 부처'는 이런 배경 속에 붙여진 별명이었다.
풀은 1840년대 소방대원으로 일하다 주위 갱단을 모아 바워리 보이스를 결성했고, 1850년대부터는 미국 토착주의당(Native American Party)과 결탁하며 정치적 행보를 걸었다. 그는 일명 '노우 낫씽(Know Nothing)' 운동의 핵심 인물이었다.
'노우 낫씽'은 미국 땅의 주인은 백인 앵글로색슨 프로테스탄트라는 네이티비즘(Nativism)과 반가톨릭주의 그리고 반이민주의를 추구하고 전파하는 운동이었다. 이름 또한 조직 활동에 대해 질문을 받으면 '아무것도 모른다'라고 답하도록 되어 있어 붙여졌다.
실제 윌리엄 풀의 숙적이자 데드 레빗츠의 수장은 존 모리시였다. 영화에서는 발론 프리스트와 그의 아들, 발론 암스테르담을 합친 인물로 묘사된다. 아일랜드 이민자 출신이자 가톨릭 신자였던 존 모리시는 정확히 윌리엄 풀의 대척점에 서 있는 존재다.
윌리엄 풀이 '노우 나씽'의 행동 대장이었다면, 존 모리시는 이민자들을 포섭하고 정치적으로 이용하는 '태머니 홀'의 행동 대장이었다. 바워리 보이스처럼 데드 래빗츠 또한 정치 세력과 공생을 하는 정치 깡패 집단이었다. 뉴욕 시 민주당 배후에서 정치적 부패를 통해 이득을 챙겼던 태머니 홀은, 한편으로는 수많은 아일랜드 이민자가 정착하는 데 기여하기도 했다.
1850년대 들어 두 조직의 갈등은 심각할 정도로 깊어졌다. 그리고 1855년, 윌리엄 풀이 한 술집에서 데드 래빗츠의 조직원에게 총을 맞고 사망하는 사건이 발생했다. 당연히 뒤에는 존 모리시가 있었다.
결국 1857년 미국 독립기념일, 데드 래빗츠가 바워리 보이스를 습격하는 일이 벌어졌다. 약 천여 명의 조직원이 합세한 이 싸움은 뉴욕 민병대가 관여한 뒤에야 수습되었다. 영화 초반 두 조직의 대결 장면은 1857년에 벌어진 이 사건이 모티브였다.
마틴 스코세이지는 두 집단의 전투를 1846년으로 가져와 '빌 더 부처'가 발런 프리스트를 살해하며, 아들의 복수를 영화의 중심 테제로 만들었다. 그리고 1860년 대 야생 같던 뉴욕의 모습과 그 속을 살아가는 민중들의 끈질긴 생명력, 이들을 이용하려는 국가 권력을 여러 군상들을 통해 입체적으로 그렸다.