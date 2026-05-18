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제45주년 5·18민주화운동 기념일인 2025년 5월 18일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기 시작에 앞서 선수들이 호국영령과 5·18민주화운동 희생자에 대한 묵념을 하고 있다.연합뉴스
1980년대 내내 최강자로 군림했던 해태 타이거즈의 본거지인 광주 무등경기장에서 관중들이 함께 부르던 응원가는 '목포의 눈물'이라는 처량하다 못해 애절한 옛 노래였다. 그리고 간혹 승리의 감격에 벅차오른 이들은 선수나 감독 대신 '김대중'이라는 뜬금없는 이름을 연호하기도 했다.
목포의 눈물, 해태 타이거즈, 김대중
프로야구가 시작된 1982년, 광주에서 야구를 본다는 건 좀 민망한 일이었다. 그곳에서 죄 없는 숱한 사람이 일본군도 아니고 북괴군도 아닌 대한민국 국군 장병의, 그것도 오발도 오폭도 아닌 명확히 조준된 공격을 받아 죽고 쓰러진 지 두 해도 채 지나지 않은 때였다. 시내 곳곳 벽이나 길바닥에 남은 탄흔과 혈흔도 미처 다 지우지 못했던 그때, '어린이에게 꿈을, 젊은이에게 정열을, 온 국민에게 건강한 휴식을' 주겠다며 벌인 잔치마당에 끼어 앉는다는 게 아주 말끔한 기분으로 할 수 있는 일은 아니었다.
더구나 야구 경기가 벌어지는 무등경기장은, 도청에서 시민들에게 총질하던 계엄군을 밀어내자며 나선 택시와 차량행렬이 출발한 곳이었다. 80년 5월의 기억과 떨어져 있던 공간이 아니었다. 그곳에서 잠시 슬픈 생각은 잊고 가슴 속 울분이라도 풀어보기로 마음먹는다고 해도, 막상 가슴 울컥하게 만드는 극적인 승리의 순간에 예컨대 '원하는 것은 무엇이든 얻을 수 있고, 뜻하는 것은 무엇이든 될 수가 있어 이렇게 우리 은혜로운 이 땅을 위해'(아! 대한민국)를 합창할 수는 없었을 것이다.
결코 용서할 수 없다거나 하는 생각 이전에, 이해할 수도 없고 그렇다고 어디 물어볼 수도 없고, 하소연조차 할 수 없었던 그 무렵 광주 사람들에게는 우선 마음껏 통곡하는 시간이 필요했고, 울고 나서 다시 일어설 수 있는 힘이 필요했으며, 그렇게 일어선 다음 어디로든 걸어가야 할 방향이 필요했다.
그때 '목포의 눈물'은 그들에게 함께 눈물이라도 흘릴 수 있는 잠시의 위로가 됐고, 늘 이겨주던 해태 타이거즈는 작지만 요긴한 격려가, 함께 고난을 겪으며 그 고난의 의미를 설명하던 김대중이라는 정치인은 그 슬픔을 딛고 나아가야 할 방향을 가리키는 목소리의 구실을 했다. 그 세 가지가 만난 곳이 무등야구장이었고, 그 기괴한 뒤죽박죽은 상상할 수 없이 잔인한 내란세력 앞에서 무너졌던 광주를 민주주의의 성지로 일으켜 세운 하나의 힘으로 작용했다.
질 수 없다면 지지 않는 팀, 타이거즈