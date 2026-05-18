한국국제보건의료재단

"화려한 외교관을 상상하지 마라. 편협한 인종주의와 속 좁은 애국심 같은 것으로는 국제기구에서 견디기 힘들다. 더욱이 열정 없이 이런 일을 하는 것은 죄악이다."

1970년대 말 이종욱이 강원도립의료원에 근무할 당시 부인 가부라키 레이코와 찍은 사진.이종욱은 2003년 5월 21일 세계보건총회에서 차기 사무총장으로 추인받은 뒤 2005년까지 인체면역결핍바이러스(HIV) 보균자와 후천성면역결핍증후군(에이즈·AIDS) 환자 300만 명에게 치료제를 제공하자는 '3 by 5' 캠페인을 선언했다. 미국에서는 3×5인치 단어장을 흔히 '3 by 5'로 부르기 때문에 기억하기 좋도록 정한 것이다. 목표치를 달성하지는 못했지만 치료제 보급을 대폭 확대해 아프리카를 에이즈의 공포에서 벗어나도록 했다.이종욱이 2003년 7월 21일 취임하기 직전 중증급성호흡기증후군(사스·SARS)이 유행했다. 비슷한 시기 조류 인플루엔자(AI)도 겹쳤다. 이종욱은 위기 상황이 닥쳤을 때 컨트롤타워 역할을 할 전략보건운영센터(SHOC)를 만들었다. WHO 본부와 6개 지역사무처가 화상회의를 할 수 있는 시스템을 구축해 비상 상황이 발생하면 30분 안에 긴급회의를 열어 신속한 대응체계를 갖출 수 있도록 한 것이다.쇼크룸이라고도 불린 이 센터는 2009년 신종 플루(H1N1), 2014년 에볼라 바이러스, 2015년 중동호흡기증후군(메르스)이 창궐했을 때 진가를 발휘했다. 40개국 이상의 비준을 얻어내 담배 규제 기본 협약을 발효하도록 한 것도 이종욱의 큰 성과였다.2004년 미국 시사주간지 <타임>은 그를 '세계에서 가장 영향력 있는 100인'으로 꼽았다. 훗날 이종욱이 '영원한 WHO 사무총장', '가난하고 소외된 인류의 주치의'란 찬사를 받은 것은 탁월한 업적뿐만 아니라 헌신적인 자세, 발 빠른 추진력, 검소한 생활 태도 등으로 주변 사람에게 감동을 주었기 때문이다.그는 친화력이 뛰어나 친구가 많았고 스키와 자전거 등 취미도 즐겼다. 주요한 일과 가운데 하나는 한국과 전 세계 주요 언론에 난 뉴스를 빠짐없이 챙겨보는 것이었다. 이 모든 것도 맡은 일을 잘해내기 위해서였다. 2002년 레이코가 페루 빈민촌으로 봉사하러 떠난 뒤에는 더욱 일에 몰두했다.국제기구에서 일하고 싶어하는 모국의 젊은이들에게는 이런 말을 남겼다.이종욱은 '행동하는 사람(Man of Action)'으로 불렸다. 평소 직원들에게 "옳다고 생각하면 바로 행동하라"라고 강조했다. 이런저런 핑계를 대며 미룰 것이 아니라 일단 착수해야 회원국도 따르고 후원자도 도와준다는 것이다. "행동하지 않으면 아무것도 이뤄지지 않는다"라면서 실천하려고 노력하다가 실패한 경우에는 책망하지 않았다. "누군가는 그 일을 해야 하고 우리가 그 누군가다"라는 말도 남겼다.그는 연간 30만㎞를 비행하며 150일을 출장 다녔지만 1등석에는 한 번도 타지 않았고 수행원을 대동하지 않는 적도 많았다. "가난한 나라가 낸 분담금도 섞여 있는 돈으로 호강할 수 없다"라는 지론 때문이었다. 관용차도 "세계인의 건강을 책임지는 WHO 사무총장이 환경을 생각하지 않을 수 없다"라며 준중형 하이브리드로 바꿨다. 공용 목적 이외에는 관용차를 이용하지 않고 외부인도 태우지 않았다. 주말에는 10년 된 낡은 볼보 승용차를 직접 운전해 다녔다. 각국에서 받은 선물과 기념품도 집으로 가져가지 않고 연말 자선행사에 내놓거나 직원들에게 경품 추첨을 통해 나눠준 뒤 모금액을 보육원에 전달했다.