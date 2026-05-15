최현덕 캠프

더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 14일 오전 남양주시 선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.더불어민주당 최현덕 남양주시장 후보가 14일 오전 남양주시 선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마치고 본격적인 선거전에 돌입했다.최현덕 후보는 후보 등록 직후 발표한 메시지를 통해 "오늘 제출한 서류 뭉치는 단순한 등록장이 아니라 74만 남양주 시민의 삶을 책임지겠다는 무거운 소명이자 무너진 민주주의를 현장에서부터 바로 세우겠다는 준엄한 약속"이라고 밝혔다.최 후보는 특히 '시민 주권 시대'를 핵심 가치로 내세웠다. 그는 "이재명 정부가 지향하는 국민 주권의 가치를 남양주에서 가장 먼저 완성하겠다"며 "시장이 결정하고 시민이 따르는 시대는 끝났다. 소통과 경청을 철학 삼아 시민의 권력이 시정의 중심이 되는 진정한 지방자치를 실현하겠다"고 말했다.이어 최근 정국 상황과 관련해서는 "12.3 내란 사태는 아직 끝나지 않았으며, 민의는 내란의 위협을 넘어 상식이 통하고 시민의 안녕이 보장되는 나라를 만들라는 것"이라고 주장했다.최 후보는 자신을 '시민의 종복(僕)'이라고 표현하며 "대한민국 민주주의의 보루가 되어 남양주 시민의 평온한 일상을 지키는 방패가 되겠다"고 강조했다.또 "당선되는 그날부터 분골쇄신(粉骨碎身)하여 오직 시민의 안녕과 편안한 삶을 위해 모든 것을 바치겠다"며 "시민 여러분의 뜻을 받들어 반드시 승리로 보답하고 남양주 시민 주권 시대를 열겠다"고 밝혔다.한편 최현덕 후보는 후보 등록을 기점으로 현장 중심의 소통 행보를 강화하며 시민 의견을 공약에 반영하는 현장 밀착형 선거운동에 나설 계획이다.