김기재후보캠프

당진시소상공인연합회와의 정책간담회.앞선 13일에는 당진시소상공인연합회를 찾아 경기 침체와 인건비 상승으로 어려움을 겪는 상인들의 고충을 청취했다. 소상공인들은 현장에서 ▲소상공인 전용 회관 건립 ▲골목형상점가 지정을 통한 온누리상품권 사용처 확대 ▲노후 점포 환경 개선 예산 증액 등을 건의했다.김 후보는 "소상공인이 안정적으로 생업에 전념하는 것이 지역경제를 살리는 길"이라며 "특히 소상공인 회관 건립과 골목형 상점가 확대 지정을 통해 골목경제에 활력을 불어넣겠다"고 강조했다.이틀간 이어진 간담회에서 김 후보는 "현장의 목소리를 정책과 공약에 충실히 반영하겠다"는 의지를 거듭 확인했다.김 후보 측은 앞으로도 다양한 체육 단체 및 시민사회와의 만남을 지속하며, 책상 위 행정이 아닌 시민들이 피부로 느낄 수 있는 '생활밀착형' 정책을 구체화해 나갈 계획이라고 밝혔다.